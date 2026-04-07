Telsim U19 Kızlar Liginde Final Four Yarı Final müsabakaları Pazartesi akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynandı.

Gecenin ilk karşılaşmasında rakibi Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor 'u 3 – 0 mağlup eden DAÜ adını lig finaline yazdıran ilk takım oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer Yarı Final karşılaşmasında Erenköy Belediyesi Voleybol(EKBV) rakibi Mağusa Spor Akademisi (MSA)’ni 3-1 mağlup ederek finale yükselen diğer takım oldu.

Telsim U19 Kızlar Liginde Final ilk karşılaşması 13 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak.