Telsim U19 Kızlar Liginde Final Four Yarı Final müsabakaları Pazartesi akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynandı.

Gecenin ilk karşılaşmasında rakibi Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor 'u 3 – 0 mağlup eden DAÜ adını lig finaline yazdıran ilk takım oldu.

DAÜ Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvasında heyecan yükseldi
Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer Yarı Final karşılaşmasında Erenköy Belediyesi Voleybol(EKBV) rakibi Mağusa Spor Akademisi (MSA)’ni 3-1 mağlup ederek finale yükselen diğer takım oldu.

Telsim U19 Kızlar Liginde Final ilk karşılaşması 13 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak.