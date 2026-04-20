İlköğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından bu yıl 4. sü düzenlenen Şampiyon Melekler Kupası bugün oynanan Final ve 3. lük karşılaşmaları ile tamamlandı. Erkeklerde Polatpaşa, Kızlarda Şehit Hüseyin Akil İlkokulu şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri yetkililer tarafından takdim edildi.

4. Şampiyon Melekler Kupası sıralaması

Erkekler

1. Polatpaşa İlkokulu

2. Alasya İlkokulu

3. Erenköy İlkokulu

4. Sehit Salih Terzi İlkokulu

Kızlar

1. Şehit Hüseyin Akil İlkokulu

2. Şehit Zeki Salih İlkokulu

3. Dr. Suat Gürsel İlkokulu

4. Esentepe İlkokulu