KKTC Atletizm Federasyonu’nun Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği İlkokullu Küçükler Atletizm Eleme Yarışları başladı. Elemelerde ilk olarak Mağusa ve Güzelyurt bölgesi okulları finallere kalabilmek için yarışıyor. Atatürk Stadı’nda yer alan ilk gün yarışlarında Mağusa A ve B bölgelerinde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) ile Şehit Hüseyin Akil İlkokulu kız ve erkek takımları sıralamanın ilk basamağında yer aldı. Güzelyurt bölgesinde ise kızlarda Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, erkeklerde Kurtuluş İlkokulu günü birinci sırada tamamladı. Çarşamba günü yapılacak son gün yarışları ile birlikte finallere kalan okullar belirlenmiş olacak. Takım sıralamaları şu şekilde:

Küçük Erkek

Gazimağusa A Bölgesi

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) 118 Puan

2. Yeniboğaziçi İlkokulu 96 Puan

3. Şht. İlker Karter İlkokulu 96 Puan

4. Mormenekşe İlkokulu 85 Puan

5. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 67 Puan

6. Serdarlı İlkokulu 45 Puan

Gazimağusa B Bölgesi

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 141 Puan

2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 73 Puan

3. Gazi - Canbulat İlkokulu 69 Puan

4. Tmv&Samtay Suna Ata Atun İlköğretim Okulu 69 Puan

5. Şht. Zeki Salih İlkokulu 66 Puan

6. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 63 Puan

7. Alasya İlkokulu 63 Puan

8. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 49 Puan

9. Karakol İlkokulu 36 Puan

Güzelyurt Bölgesi

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 124 Puan

2. Kurtuluş İlkokulu 114 Puan

3. Doğancı İlkokulu 82 Puan

Küçük Kız

Gazimağusa A Bölgesi

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) 149 Puan

2. Yeniboğaziçi İlkokulu 139 Puan

3. Şht. İlker Karter İlkokulu 139 Puan

4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 115 Puan

5. Mormenekşe İlkokulu 106 Puan

Gazimağusa B Bölgesi

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 173 Puan

2. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 135 Puan

3. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 94 Puan

4. Polatpaşa İlkokulu 91 Puan

5. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 77 Puan

6. Tmv&Samtay Suna Ata Atun İlköğretim Okulu 50 Puan

Güzelyurt Bölgesi

1. Kurtuluş İlkokulu 135 Puan

2. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 124 Puan

3. Doğancı İlkokulu 100 Puan