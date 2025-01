EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI

EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI

Katolik Kilisesinde Namaz - Levent Atikoğlu



Yenilikçi ve itirafçı şiirleri konu alan eser, okurları kültürlerarası başkaldırının derinliklerine sürüklüyor.

Atikoğlu’nun şiirleri, batmış bir geminin yaşam belirtisi göstermeyen yolcularına ses verircesine, akıllıca tasarlanmış tasaları, intikam aralıklarını ve herkesi günah çıkarmaya davet eden cesur söylemleri işliyor.









Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları - Beyhan Budak



Bazen senin de aklından geçiyor mu hiç; bu insanlar nasıl bu kadar rahatlar, nasıl kafaya takmıyorlar, nasıl üzülmüyorlar diye. Benim aklımdan geçiyor açıkçası. Bir psikolog olmama rağmen ben de bazen aynı hatalara düşüyorum, aynı şeylere üzülüyorum ve sonra her seferinde olduğu gibi kendime kızıyorum; bir öğrenemedin şu hayatı diye. Hayatın acemisi gibi hissediyorum kendimi. Oysa pek çok kişi bir psikolog olarak her derdini çözmüşsün, her zaman mutlu ve huzurluymuşsun gibi zannediyor. Hâlbuki bazen terzi kendi söküğünü dikemiyor. İşte bu kitabı; benim gibi, yıllar geçse de hâlâ bu hayatın acemisi olanlara, hassas ve duygusal insanlara, hayatın zorlu yollarından geçmekte olanlara yazdım. Neden hep aynı hataları yapıyorsun? Yaşadığın olumsuzluklar için hep başkalarını mı suçluyorsun? Neden çok istediğin hâlde değişemiyorsun? İnsanların senin sınırlarını ihlal etmesine neden izin veriyorsun? Bu yolculukta sanki beraber bir yolda yürürken sohbet ediyormuşuz gibi bu konulardan ve çözüm yollarından bahsedeceğiz. Evet sevgili dostum; psikolojik olarak daha güçlü olmak, kendini bu alanda geliştirmek, bu hayatın acemisi değil de ustası olmak mümkün. Şimdi benimle artık zamanı gelmiş bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın?

HAFTANIN KİTABI-

ISLIK– Fırat Çakır



· Hatalar yoktu sadece alınan dersler ve daha güçlü hale gelmek vardı.

· İlle de biriyle yarış halinde olacaksan kendinle yarış halinde ol. Başkalarıyla kıyaslamak yerine dününle kendini kıyasla.

· Bir şeyin kaybedilme ihtimali varsa sana ait değildir ve her daim ait olana geri döner.

· Azimli insanlar başarılı olmak adına nerede durması gerektiğini bilir ancak hırslı insanlar sınırlarını aşabilir.

· Şimdi zor olanı seçecek ve gelecekte senin için güzel ve kolay olan bir hayatı yaşayacaksın.

· Dil ister, yürek cesaret etmezse hiçbir arzu sonuca ulaşamaz. Düşünce ister, beden harekete geçmezse istek, hayalden öteye geçmez.

· Hayatın bir öğrenim süreci olduğunu, yaşadığın her zorluğun seni daha da geliştirdiğini anladığında zorluklara bakış açın da değişmeye başlar.

· Negatifle beslenen negatife, pozitifle beslenen pozitife dönüşür. Acılardan beslenen sürekli acılar yaşarken, mutluluktan beslenen biri mutlulukları peşi sıra yaşar.

· Dün hayatına dahil ettiklerin bugünkü seni oluşturdu, bugün hayatına dahil edeceklerin de yarınki seni oluşturacak. Yarın nasıl yaşamak istiyorsan bunu sağlayacak eylem, söylem, davranış ve inançları hayatına dahil etmelisin.

· Zihin bir şey ister; beden onu gerçekleştirmek için çabalar. Öyleyse bir şey fiziki dünyada hayat bulmadan önce zihinsel dünyada hayat bulmak zorundadır.

HAFTANIN YAZARI : UĞUR BECERİKLİ

Uğur Becerikli (1972), Gazeteci - Yazar.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olup 1993 yılından beri gazetecilik yapmaktadır.

Günümüze kadar radyolar, haber ajansları, gazete ve televizyonlarda çalışan Uğur Becerikli, güvenlik ve yargı muhabirliği, enerji muhabirliği, siyasi parti muhabirliği, parlamento muhabirliği ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Başbakanlık basın ve halkla ilişkiler müşavirliği yaptı.

Çeşitli televizyon dizi ve belgesellerinde metin yazarı ve senarist olarak görev aldı.

İlk kitabı 'Stockholm Mystery', İngilizce olarak 1999 yılında yayınlanan Becerikli’nin, ilk romanı 'Lokman Hekim'in Kayıp Kitabı' 2005 yılında yayınlanmıştır.

Çeşitli yayınevleri tarafından okuyucuya ulaştırılmış Türkçe ve İngilizce çok sayıda kitabı yanında derleme kitaplarda öyküleri bulunmaktadır.