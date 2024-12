Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

• Yaşandığı Gibi 3. Cilt (2001-2009) - Mustafa Akıncı

• Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi Antoine de Saint-Exupery

• Yaşandığı Gibi 2. Cilt (1991 - 2000) Mustafa Akıncı

• Her Şeye Rağmen - Küfi Birinci

• Afroditin Köpüklerinde Kaybolanlar (Dr. İhsan Ali ve Baflıların Romanı) Ulus Irkad Roman

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:

• Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

• Kalk Çalış Başarısız Ol - Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler Behçet Yalın Özkara

• Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos

• Salkım Sokak No: 3 - İclal Aydın

• Vejetaryen - Han Kang

Salkım Sokak No:3 – İclal Aydın



Her şeye güldüğümüz mutlu yıllardı. Biz çocuktuk, anne babalarımız da gençti. Başkaları yaşlanır, başkaları eksilir sanırdık. Biz değil, başkaları… Salkım Sokak ve “bizimkiler” dokunsam canlanacak bir fotoğraf gibi…Kalabalık göçmen ailelerin iç içe yaşadığı, küçücük evlere dünyanın en bereketli sofralarının sığdığı; tertemiz, umutlu, erkenci insanların birbiriyle derdini ve ekmeğini paylaştığı, İzmir’de gizlenmiş bir harikalar dünyasıydı sanki o sokak. Solmayan renkleri, çiçekleri, coşkusu, bulaşıcı neşesi, Boşnak halayları, İzmir zeybekleri, Rumeli türküleri, şenlikli kutlamaları ile geldikleri yeri yuvaya dönüştüren insanların inancıyla kurulan bu dünya büyüttü bizi. Eksik yapbozumun tüm parçalarını saklayan, yetişkinliğimize liman olan bu sokağın hikâyesine gidenler, kalanlar, yaşananlar, hatıralar da dâhildi ve hepsi anlatılmalıydı… Çünkü ben bir mahalle çocuğuyum, bilek-yürek gücüne ve kahramanların “geçmiş” değil “geniş” zamanlarda yaşadığına inanırım.

Kalk Çalış Başarısız Ol - Behçet Yalın Özkara



İlk kez gerçekleri duyacaksın! Peki buna hazır mısın?

“Bu kitabı satın alıp, almamak arasında gidip geliyorsunuz. Kararınızı daha sağlıklı vermek umuduyla bir de kitabın arka kapağında yazanlara bakmak istediniz…Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar, hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak. Bugüne kadar nasıl da gözlerinizin içine baka baka yalanlar söylendiğini göreceksiniz. Bugüne kadar ömrünüzü nasıl da bir aldatmaca içinde yaşadığınızı anlayacaksınız. Bu kitabı okuduktan sonra daha güzel bir hayatınızın olacağı iddiasında değilim. Ancak tüm hayal kırıklıklarınızı anlamlandırabilecek ve yeni hayatınızı artık gerçeklerin üzerinde inşa edebileceksiniz. Şimdiden uyarayım, gerçekler canınızı çok acıtacak. Tüm hayalleriniz ve umutlarınız yerle bir olacak ama sonra daha sağlam bir şekilde tekrar yeşerecekler.” Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara

· “Kalanlara eziyettir düşündükleriyle yaşamak..”

· Doğrusunu söylemek gerekirse Seni unutmak, beni korkutuyor

· Çevrenizdeki insanlar yeni şarkılar keşfediyorken, siz bir şarkıya takılı kalıyorsanız, kaybetmişsinizdir

· En ufak sevgiyi hak etmeyen insanları bile sevmiş, saygı göstermiş insanlarız.

· Olur da bir gün karşıma geçip oturursan, Sana, acıdan nasıl yok olunur anlatacağım. Sana, nasıl göğüs kafesi yarılır, anlatacağım. Sana, öldürmeden nasıl sevilir, bağırarak anlatacağım…

· Kimseye ev olmayın! Yüreğinizde ev olmak yoksa bırakın, olmayın! Ev olup sonra evi yıkanlara buradan bağırıyorum: Allah‘ınızdan bulun!

· “ sevilmeyi hak ediyor muyum?’ Sorusunu sorduran herkesten kaç! Kaç ve kurtul !

· Olacağı varsa da sen oldurmadın.

· Ve sonra anladım ki : İnsan gitse de unutamıyormuş. İnsan istese de unutamıyormuş..

HAFTANIN YAZARI : Mark Wolynn

Mark Wolynn Aile Takımyıldızı Enstitüsü ve Kuzey Kaliforniya Hellinger Enstitüsü Direktörüdür. Araştırmayı seven bir öğretim görevlisidir. Dünyanın dört yanındaki hastaneler, klinikler, eğitim merkezlerinde konferans ve atölye çalışmaları yapmaktadır. Pittsburg Üniversitesi, New York Açık merkezi gibi kurum ve kuruluşlarda eğitimler vermiştir.Seninle Başlamadı isimli kitabı Gümüş Nautilus kitap ödülünü almıştır. Yazar depresyon, anksiyete ve obsesif düşünceler, korlu ve intihar eğilimi gibi konularda uzmanlaşmıştır. Pittburgh Üniversitesinde İngilizce ve Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Arizona Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. New York'da yayınladığı şiirleri mevcuttur.