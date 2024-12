Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

• Güneşin Gittiği Yere Kadar – Osman Güvenir

• Yaşandığı Gibi 2. Cilt (1991 - 2000) Mustafa Akıncı

• Öksüz Atlar Ülkesinde – Başaran Düzgün

• 1974 Öncesi Leymosun – Özay Akif Elder

• Con Rifat – Sevil Emirzade

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:

• Piraye – Can Borcu

• Panzehir – Prof. Dr. Canan Karatay

• Kozmik Yankı – Haktan Akdoğan

• Kaybolduysan Doğru Yerdesin – Saadet Şen

• Bedenin Simyası – Dr. Elif Güveloğlu

Con Rifat – Sevil Emirzade



208 sayfalık belgesel oyun türü kitap, Masum Millet Gazetesi sahibi ve editörü, Avukat Cengizzade Mehmet Rifat Efendi’yi bir tiyatro karakteri olarak konu alıyor. Kitap, Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Dönemi’nde yaşananlara da ışık tutuyor.

Sevil Emirzade, kitabının arka kapağında şu ifadelere yer verdi: “Zekası ve mücadeleci ruhu sayesinde ayakkabı tamirciliğinden Kıbrıs’ın değerli bir avukatı pozisyonuna gelen Cengizzade Mehmet Rifat Efendi (1878-1956), İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Vakıflar İdaresi’ne el koymasını kabullenemez, gazete makalelerinde sürekli onarı eleştirir; Kıbrıs Türk toplumundaki gerilemenin hesabını sorar İngiliz Yönetimi’nden…Ayrıca Evkaf’ın geri verilmesi konusunda hem buradaki Vali’yi hem de İngiltere’deki Sömürge Bakanlığı’nı ikna etmek için, kendisine uygulanan tüm sansür mekanizmalarını aşarak, yıllarca onlara mektuplar gönderen bir misyoner, gerçek bir yurtseverdir. Öyle ki bu yönetimin pek çok idam kararları aldığı bir devirde ‘Con (Jön) Rifat’ İngiliz’e ilk başkaldırandır.

Panzehir – Prof. Dr. Canan Karatay



O, on üç yıldır hayatımızın bir parçası. ‘Bana bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım’ misali, on üç yıldır kapitalizmin güdümündeki tıbbın, ilaç ve gıda endüstrisinin yozlaştırdığı, deforme ettiği anlayışla savaşıyor. On üç yıldır, yanlış bilgilerle zehirlenenlere Panzehir oluyor. On üç yıldır Türkiye’nin gündeminde en çok konuşulan, sözlerine en çok değer verilen, en çok tartışılan insanlardan biri. Yaptığı açıklamalara önce karşı çıkanlar olsa da sonunda hep o haklı çıktı. O, aslında bu ülkede kendi devrimini yaptı, bu adeta bir halk hareketiydi ve diğerleri, onun peşinden kendi seslerini oluşturdular. O, Türkiye’de sağlığa bakışı kökten değiştirdi, onunki kadim tıp ışığında bir halk sağlığı mücadelesi. Bu herkese nasip olmaz.







HAFTANIN KİTABI-

· Siz, bu sevginin içinizde yarattığı duyguları seviyorsunuz. Siz arzuyu seviyorsunuz, arzu edilen şeyi değil... Friedrich Nietzsche

· Özetle beyazın mükemmelliğini anlamak için ara sıra siyahın içinde yaşamak lazım.

· “İnce düşünen insanların en sık yaptığı hata, kişiliği küçük olan insanlara büyük anlamlar yüklemektir.”

· Yeni bilgiler öğrenmek ve kendinizi sürekli güncel tutmak çok kıymetli bir çabadır ama öğrendiklerinizi size faydası dokunacak şekilde uygulamadıktan sonra bilgiye sahip olmanın hiçbir anlamı yoktur. Tutku, motivasyon, başarı gibi kavramlar yıllar içinde o kadar çok sulandırıldılar ki insanlar artık gerçek amacın ne olduğunu unuttular. Sürekli öğrenen ama iş uygulamaya gelince hiç oralı olmayan bir ruha büründük. Bu kısır öğrenme döngüsünden bir an önce kurtulup eyleme geçmek zorundayız.

· Kronik tatminsizlik. Sürekli başkalarına imrenen, herkesi kıskanan ve elindekilerin kıymetini bilmeyen bir canlıya dönüşüyorsunuz.

· Güzel hayallerinizin yanlış insanlar yüzünden kırılıp durmasına izin vermeyin. Emin olun bir yerlerde o hayallerinizi en güzel şekilde büyütecek insanlar var.

· “Biyolojik manada kendinizi ne kadar iyi tanırsanız sahip olduğunuz hayat o kadar anlam kazanacaktır.”

· Mutluluk seninle ilgili bir kavramdır. Sahip olduklarınla ilgili değil.

HAFTANIN YAZARI : ALPER CANIGÜZ

İstanbul doğumlu yazar. Darüşşafaka Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. İlk romanı Tatlı Rüyalar, 2000 yılında yayımlandı. İlk kitabını Oğullar ve Rencide Ruhlar (2004) ve Gizli Ajans (2008) takip etti. Oğullar ve Rencide Ruhlar ile 5 yaşındaki dedektif Alper Kamu karakterini yarattı. Yazarın kitapları çeşitli dillere çevrildi. 2013 yılında Almanya’da Binooki Yayınevi tarafından yayımlanan romanı Gizli Ajans ile “Dünya Edebiyatında En İyiler” listesine giren ilk Türk yazar oldu.

En yaygın eserleri:• Oğullar ve Rencide Ruhlar / Bir Kamu Davası 1• Kan ve Gül / Bir Kara Dejavu• Kıyamet Park / Bir Kamu Davası 3