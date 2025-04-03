KTFF Soruşturma Merci, Yalova’nın itiraz dilekçesine bağlı olarak Çanakkale kulübünü disipline sevk etme kararı aldı.

Karar şöyle:

22594 maç numarası ile Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova SK ile Çanakkale TSK arasında oynanan AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu müsabakası ile ilgili Yalova Spor Kulübü’nün yapmış olduğu dilekçeye bağlı olarak, 22594 numaralı maçın KTFF AKSA 1. Lig Statüsü’nün 6. maddesinin 1. fıkrasına aykırı hareketten ve yine KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesinin h bendinin ihlalinden dolayı Çanakkale TSK’nın KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.