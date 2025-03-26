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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) suç patlaması yaşandığı iddia edilse de resmi veriler, bu konuda Güney Kıbrıs gerçeğini gözler önüne seriyor.

Güney Kıbrıs’ta hırsızlık, soygun, uyuşturucu suçları ve bombalı saldırılarda büyük artış yaşanıyor.

Ada'nın her iki yanında resmi veriler, suç oranına bakıldığında Kuzey Kıbrıs'ın Güney'e kıyasla çok daha güvenli bir ülke olduğunu gösteriyor.

Özellikle uyuşturucu ticareti ve mafya hesaplaşmaları, Güney'deki suç örgütlerinin ne kadar etkin hale geldiğini gösteriyor.

Kuzey ve Güney Kıbrıs'ın suç verileri incelendiğinde Rum polisinin olayları aydınlatmada yetersiz kaldığı, KKTC Polisinin ise bu konuda büyük bir başarı gösterdiği ve neredeyse tüm olaylarda failleri tespit ettiği görülüyor.

UYUŞTURUCU: KUZEYDE 383, GÜNEYDE 1079 SUÇ

Elde edinilen resmi verilere göre KKTC'de 2023 yılında 297 adet uyuşturucu suçu işlendi, bu suçların yüzde 99'u polis tarafından aydınlatıldı.

Güney Kıbrıs'ta ise 2023 yılında tam 1099 uyuşturucu suçu işlenirken, bu suçların yüzde 94.2'si aydınlatılabildi.

Yine 2024'te KKTC'de 383 uyuşturucu suçu işlenirken bu suçların yüzde 98.7'si polis tarafından meydana çıkarıldı.

Güney'de ise aynı yıl 1079 uyuşturucu suçu meydana gelirken, bu suçların yüzde 94'ü Rum polisi tarafından tespit edilebildi.

KUNDAKLAMADA BÜYÜK FARK

Kundaklama suçlarının sayısında da KKTC ve Güney Kıbrıs arasındaki uçurum fark dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl KKTC'de sadece 3 kundaklama meydana geldi ve KKTC Polisi söz konusu 3 kundaklamanın faillerini de tespit etti.

Güney'de ise 2024 yılında tam 167 kundaklama suçu işlendi.

Rum polisi bu suçların ancak yüzde 35.3'ünün faillerini bulabildi. Yani bir diğer deyişle kundaklamaların yüzde 74.7'si faili meçhul olarak kayıtlara geçti.

Bu rakamlar, Güney'deki kundaklamaların KKTC'deki kundaklama suçlarından 55 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

PATLAMA KAYNAKLI KASTİ HASAR: KUZEY GÜVENDE, GÜNEY DİKEN ÜSTÜNDE

Kıbrıs'ın her iki yarısında patlama kasti hasar suçları kıyaslandığında ise yine Kuzey ile Güney arasındaki büyük fark dikkat çekti.

2024 yılında KKTC'de bombalı saldırı gibi patlama kaynaklı herhangi bir kasti hasar suçu işlenmedi.

Güney'de ise tam tersine bu suçun sıklıkla işlenmesi dikkat çekti. Güney'de 2024 yılında 40 kez patlama kaynaklı kasti hasar suçu meydana gelirken, bu önemli suçun ancak yüzde 10'u Rum polisi tarafından açığa çıkarılabildi.

SOYGUN VE HIRSIZLIKTA DA GÜNEY AÇIK ARA ÖNDE

Öte yandan veriler, soygun, hırsızlık ve ev açma suçlarında da Güney Kıbrıs'ın Kuzeye fark attığını gösterdi.

Kuzey'de 2024 yılında 20 soygun ve 415 hırsızlık suçu meydana geldi. Soygunların yüzde 100'ü, hırsızlıkların ise yüzde 96.9'sı KKTC polisinin başarılı soruşturması sonucu aydınlatıldı.

Güney'de ise aynı yıl Kuzey'den 6 kat fazla soygun suçu meydana geldi.

Güney'de 2024 yılında 127 soygun suçu işlenirken bu suçların yüzde 78'inde failler bulunabildi. Yine Güney'de geçtiğimiz yıl tam 632 hırsızlık suçu işlenirken bu suçların ancak yüzde 48.4'ünün failleri tespit edilebildi.

RUM POLİSİ YETERSİZ KALIYOR

Öte yandan söz konusu veriler yanında, Rum basınından derlenen haberlerde

Güney Kıbrıs’ta giderek artan suç oranlarının büyük endişeler yarattığı bildiriliyor.

Tecavüz, hırsızlık, soygun, çocuk pornografisi, uyuşturucu ve ırkçı saldırılarla ilgili suçlarda ciddi artış yaşanırken özellikle patlayan suçlar için Rum yetkililerinin aldıkları önlemlerin yetersiz kaldığına işaret ediliyor.

KKTC'DE POLİSE GÜVEN TAM

KKTC'de ise Güney'in aksine yapılan kamuoyu yoklamalarında Polis Teşkilatı Kıbrıslı Türkler arasında en fazla güven duyulan kurumlar arasında en başta yer alıyor.

Ülkede kriminal olayların kısa sürede çözülmesi, suçluların tespit edilerek yargı huzuruna çıkarılması, başarılı narkotik operasyonları, trafik güvenliğinin sağlanması gibi konularda polis teşkilatının başarıları, toplumun da takdirini görüyor.

Vatandaşlar, ülkede güven ve huzur ortamının yaratılması konusunda polis teşkilatına olan güvenin son dönemde oldukça arttığını dile getiriyor.

Polis teşkilatının hareket kabiliyetinin arttığı da gözlerden kaçmayan bir diğer gerçek. Vatandaşlar, en ufak bir şikâyette dahi polis ekiplerinin olay yerine intikalinin gerçekleştiğine dikkat çekerken, vatandaşın gözünde polisin saygınlığının ve itibarının arttığı dikkat çekiyor.