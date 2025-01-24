Fileleftheros’a göre Bjerre dün, Rum Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ile görüştü. Rauna, görüşme öncesinde basına yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi Başkanlığı görevinin 2026’nın ilk yarısında Güney Kıbrıs, Danimarka ve Polonya üçlüsü (trio) tarafından yürütüleceğini hatırlatarak Bjerre’in ziyaretinin zamanlama açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Rauna görüşme gündeminde Yeni Çok Yıllık Bütçe Çerçevesi, yeni Tarım Politikası ve gerek Güney Kıbrıs gerekse Danimarka için önemli olan düzensiz göç ve bölgesel gelişmeler gibi AB gündeminin ana meseleleri bulunduğunu kaydetti.

Avrupa Konseyi dönem başkanlığı öncesinde bütün AB üyelerini ve çoğu aday ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Bjerre ise ziyareti vesilesiyle Güney Kıbrıs hakkında daha çok şey öğrendiğini belirtti. Bjerre, “birçok meydan okumanın olduğu bir dönem ve ortak çözümler bulunması gereken birçok zorluk var” ifadesini kullandı.