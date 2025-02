EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI

• Hulusiiiii - Orkun Bozkurt

• İsmet V. Güney Kıbrıslı Bir Ressam Hayatı ve Eserleri - Nilgün Güney

• Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

• 1974 Öncesi Leymosun - Özay Akif Elder

• Yaşandığı Gibi 2. Cilt (1991 - 2000) - Mustafa Akıncı





EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI

• Ikigai - Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı - Francesc Miralles, Hector Garcia

• Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı - Stephen R. Covey

• Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

• Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

• Martin Eden - Jack London

Ikigai - Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı - Francesc Miralles, Hector Garcia



Uluslararası çok satan bir rehber olan Ikigai’yle her gününüz bir anlam kazansın. Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor. Öyle ya, kim her gününü mutlu yaşamak istemez ki?





Hulusiiiii – Orkun Bozkurt



2018-2020 yılları arasında Tantana mizah dergisinde yayımlanan “Bir Gün Memleket Yönetiyoruz” serisindeki öykülerin romanlaştırılmış hali olan kitap, “İktidar Günleri”, “Muhalefet Günleri” ve “Ve Yeniden İktidaaar...” olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Bir bakan ve onun özel kalemi Hulusi arasındaki ilişkiyi merkeze alan romanda, Bozkurt, bürokrasi, nepotizm, popülizm, yönetim anlayışı ve toplumsal sorunları keskin bir mizah diliyle eleştiriyor. Roman, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi ve toplumsal hafızasını da yansıtıyor.

Ocak 2025’te Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayımlanan 304 sayfalık kitabın kapak tasarımı Orkun Bozkurt'a, kapak ve kitap karikatürleri M. Serhan Gazioğlu’na, arka kapak karikatürü ise Mustafa Tozakı’ya ait.

HAFTANIN KİTABI

Gökçen – Loresima





· "Sen beni unuttun mu ki?"

"Unuttum"

"Niye ki?"

"Yaşamak için"

"Eğer unutmazsam ölürdüm."

"Neden?"

"Özlemekten."

· "Yaralarım benim canımı yakmaz." - "Ama senin yaran... benim canımı paramparça eder."

· "Nasıl tanıdın ki, hemen beni?"

"Gözlerinden."

· Derin acıların sesi olmazdı .

· "Hem senin gözlerin Atatürk gibi..."

· Hatırlamak, unutmaktan daha acı vericiydi.

· "Vedalar can yakar Pamuk. Belki de canının yanmasını istemediler."

"Ya veda etmemeleri daha çok canımı yaktıysa?"

HAFTANIN YAZARI : NİLGÜN GÜNEY

( d. 1952, Lefkoşa, Kıbrıs )

1976 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Halk arasında yaygın olarak bilinen öğretmen Tomris Güney ve ünlü ressam ve tasarımcı İsmet Vehit Güney’in kızıdır. 1977 yılından itibaren uzun yıllar resim öğretmenliği yaptı ve emekli oldu. 2002 yılında Avrupa Akdeniz Sanat Derneği’ni kurdu ve birçok iki toplumlu çalıştay ve sergilerin gerçekleşmesine öncülük etti. Resim dalında çalışmalarıyla birçok karma sergiye katıldı ve kişisel sergiler açtı. Grafik dalında Kıbrıs içinde ödüllü kitap kapağı pul ve afiş çalışmaları bulunmaktadır. Plastik sanatlardan seramik, raku alanında çalıştaylarda yer aldı ve sanat tarihi ile de yakından ilgilenmektedir. 1989 yılında ilk kitabını yayımlayan Güney, kısa öyküler de yazmaktadır.