Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yasa Mevzuat Yapım Sanatı ve Tekniği - Yasamacının El Kitabı - Mehmet Öner Ekinci

• Kalplerdeki İz 35 Şampiyon Melek - Nezire Gürkan

• 1974 Öncesi Leymosun - Özay Akif Elder

• Öksüz Atlar Ülkesinde - Başaran Düzgün

• Evine Dönemeyen Adam - Emrah Öztürk

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:

• Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

• Vejetaryen - Han Kang

• Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

• Sokratesin Savunması - Platon

• Dört Anlaşma - Toltek Bilgelik Kitabı - Don Miguel Ruiz

Evine Dönemeyen Adam - Emrah Öztürk



Kişileri çevreleyen zamanla mekânın, eylemleri belirleyen eşyayla doğanın güçlü anlatımı göze çarpıyor öykülerde. Özellikle “Rüya Hanım’ın Günlüğü” öyküsünde mutluluk, özgürlük ve benlik arayışını zehirleyen ihanet ve suçluluk duygusu öne çıkıyor. Karabasanlar, gerilimler, hesaplaşmalar ve ödeşmeler bir korku filminin sisli havası içinde veriliyor.

Sessizlikteki dostlukla gürültüdeki düşmanlık arasında derinleşen, bireysel arzularla toplumsal dayatmalar arasında göz ardı edilmiş duyarlıkları incelikle işleyen bir kitap, “Evine Dönemeyen Adam”.

Sokratesin Savunması - Platon



Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir. Sokrates'in ölümünden kısa bir süre sonra kaleme alınan Sokrates'in Savunması, dinsizlik suçu işlediği gerekçesiyle mahkemeye verilmesi etrafında dönen Euthyphron ve hakkında verilen ölüm kararının gerçekleşmesine dek geçen zamanı içeren Kriton'la birlikte Sokrates'i ölüme götüren olaylar dizisinin en önemli noktalarından birisidir. Tarihin en önemli savunmalarından birisi olan bu Savunma'yı konu edinen başka eserler olsa da Platon'un kaleme aldığı Savunma pek çok yönden tarihsel gerçeklere en uygun eser olarak kabul edilir.

HAFTANIN KİTABI

Hizmetçi - Freida McFadden

· Gerçi erkeklerin çoğu aptaldı..

· Kendime çok tehlikeli bir düşman edinmiştim.

· Aşık olunca yaşa aldırış etmiyorsun..

· “ Harika” ne okuyorsun?? “ kitap” “ hangi kitapları okuyorsun?” “ içinde kelimeler yazan kitapları..”

· “Tam bir beyefendisin,”dedim.

Güldü. :)) “Annem sağ olsun. Beni o yetiştirdi.”

“Eh, çok iyi yetiştirmiş.”

· Bütün olarak ağza sığan bir meyve söyle.

· Hayatım başıma gelen haksızlıklardan ibaretti..

· Hayatımı sana ayak uydurmaya çalışarak yaşıyordum. Bunu yaparken ne kadar mutsuz olduğumu fark etmemişim bile..

· Kuralları çiğnemenin hep bir bedeli vardır..

· Çok değiştin. Bambaşka biri olup çıktın. .....Herkes değişir.....

· Gözlerim yaşardı ama ağlayamadım. O kadar susuz kalmıştım ki gözyaşım bile akmadı.

HAFTANIN YAZARI : Özge Naz

Özge Naz, Türk edebiyatının çağdaş ve yenilikçi yazarlarından biridir. Edebi kişiliği, özgün dil kullanımı ve derinlemesine karakter tasvirleriyle dikkat çeker. Yazarın eserleri, sosyal meseleleri ele alır ve çoğunlukla bireyin iç dünyasındaki çatışmalar üzerine odaklanır.

Özge Naz’ın hayatı, yazdığı eserlere ilham kaynağı olmuştur. Genç yaşta yazmaya başlayan Özge, edebiyat ve felsefe eğitimi almıştır. Eserlerinde sıkça rastlanan temalar arasında insanın kendini keşfetme süreci, toplumsal normlar ve bireysel özgürlük arayışı yer alır.

Özge Naz’ın en iyi kitapları arasında, okuyucuları düşündüren ve duygusal bir bağ kurmalarını sağlayan romanlar bulunur. Bu eserler, yazarın güçlü anlatımı ve eleştirel bakış açısıyla öne çıkar. Özge Naz kitabı okumak, edebi bir zevkin yanı sıra, okuyuculara sosyal ve psikolojik açıdan zengin bir içerik sunar.