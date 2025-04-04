KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-16/2024-2025 sayılı karar ile Kurula sevk edilen hususlar Kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verildi:

22594 maç numarası ile Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında oynanan Yalova SK ile Çanakkale TSK arasında oynanan AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu karşılaşmasının müsabakası ile ilgili Yalova Spor Kulübü’nün yapmış olduğu dilekçeye bağlı olarak 22594 numaralı maçın KTFF 1. Lig Statüsünün 6. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı hareketten ve yine KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesinin h bendinin ihlalinden dolayı Çanakkale TSK’nın KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Konu sevke istinaden, hakem ek raporu, gözlemci ek raporu, KTFF Aksa 1. Lig müsabaka isim listesi ve dijital ortamda maç öncesi sisteme kaydedilen isim listesi tarafımızdan incelenmiştir.

Kurulumuza sevk edilen meselede, atıfta bulunulan maddeler, KTFF 1. Lig Statüsü’nün 6(1) maddesi ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (h) maddesidir.

KTFF Disiplin Talimatı’nın, Disiplin Yargılanması başlıklı 80 (1) maddesi “Disiplin yargılanması, sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının görevli Kurula sunulması ile başlar” şeklinde olup, ilk nazarda bu maddeye ve Yönetim Kurulu’nun DS-16/2024-2025 sayılı kararına bağlı olarak karar vermeyi uygun bulduk.

KTFF 1. Lig Statüsü 6 (1) maddesinde, sahaya girebilecek kişilerin müsabaka isim listesinde yazılı kişiler olduğunu düzenlemektedir. KTFF Müsabaka Talimatının 24’üncü maddesi ise; Hükmen Yenik Sayılmaları düzenlenmiş olup, (h) fıkrası; KTFF’nin müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka sonucuna etki edecek şekilde ihlal edilmesi halinde hükmen yenik sayılacağı belirtilmektedir.

Evraklar üzerinden yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında oynanan Yalova SK ile Çanakkale TSK arasında oynanan AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu karşılaşmasında, Çanakkale TSK tarafından düzenlenip verilmiş olan müsabaka isim listesinde, 116925 lisans numaralı Hüseyin Kızılörs isimli oyuncunun yer aldığı, ancak müsabaka içerisinde isim listesinde adı bulunmayan 116796 lisans numaralı Mehmet Kızılörs olduğuna bulgu yaparız.

Müsabaka isim listesinde adı bulunmamasına rağmen, müsabakada görev alan 116796 lisans numaralı Mehmet Kızılörs’ün olduğunu tespit ettikten sonra, Çanakkale TSK’nın KTFF 1. Lig Statüsü’nün 6(1) ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (h) maddesine aykırı davranmasından ötürü, Müsabaka Talimatı’nın 25’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki yetkiye dayanarak 25 (4) uyarınca ilgili maç için hükmen yenik sayılmasına ve karşılaşmanın Yalova SK: 3 (üç) – Çanakkale TSK: 0 (sıfır) şeklinde tescil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.