Portekiz Ligi'nde Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol, 1 asist yaptığı maçta Farense'yi 3-2 mağlup etti. Milli futbolcunun performansı Estádio da Luz'daki taraftarları mest ederken, Portekiz basınında da geniş yankı uyandırdı.

Benfica, sahasında ağırladığı Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asisti yapan isimdi.

Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirdi. Başka golün çıkmadığı ilk yarı 2-1 Benfica üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada bir kez daha sahaneye çıkan Kerem Aktürkoğlu skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada kapanış golü ise 63. dakikada Rony Lopes'ten geldi. Mücadele 3-2'lik Benfica galibiyetiyle sonuçlandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol-1 asistlik performansı Portekiz basınında da geniş yer buldu.