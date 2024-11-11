Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Evin bahçesi ziyaretçilerle dolup taşarken, evin çevresinde de yüzlerce kişi toplandı.

Yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, geçen yıl Atatürk Evi'ne 285 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 460 bini geçtiğini anlattı. Gedik, burayı ziyaret edenlerin, hem Atatürk'e bağlılıklarını sunduğunu hem de bir ulusu yeniden inşa eden büyük liderin yetiştiği kenti görme imkanı bulduğunu kaydetti.

Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okudukları şiirlerle sona erdi.