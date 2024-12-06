Sn. Ersin Tatar, ‘sahte diploma’ olayında kendi kendimizin ayağına sıktığımızı ifade ettiniz. Yani bu olayın açığa çıkarılmaması mı gerekiyordu? Bunu keşke hiç dillendirmeseydiniz…

Sn. Erhan Arıklı, kış aylarının gelmesiyle birlikte yağışlar da başladı ve bu nedenle yollardaki çukurlar daha da büyüdü. Bu çukurlar umarız sürücüler için bela olmaz. Ama kazaların bir kısmının bu yol bozukluğundan olduğu biliniyor…

Sn. Özdemir Berova, Aralık ayının gelmesiyle memurların dört gözle beklediği 13. Maaş sıkıntısı herhalde sizi sarmıştır. Bu konuda bir çözüm üretildi mi?

Sn. Hakan Dinçyürek, son zamanlarda devlet hastaneleri dışındaki sağlık ocaklarında yapılan iyileştirmeler ve doktor sayısının artırılması halkın sağlık hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırmış. İnşallah bu sağlık ocakları daha da güçlendirilir…

Sn. Ali Karavezirler, Belediyenize bağlı iki köy Değirmenlik ve Cihangir’in süper ligde ilk 2 sırayı paylaşması oldukça dikkat çekici. Demek ki bölgeniz gençliğine sporu sevdirmişsiniz…

Sn. Orsel Neşe, Binatlı Spor Kulübü’nün yeniden ayağa kalkması için sizin yaptığınız fedakarlığı umarız Binatlı’ya gönül verenler görür ve destek verir…