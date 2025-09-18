13 Eylül 2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan habere göre; Eski müzakereci ve emekli Büyükelçi Osman Ertuğ, KIBRIS TV’de Elif Şen Çatal’ın sunduğu programda, yaklaşan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi önemini ve Kıbrıs meselesindeki kritik gelişmeleri değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ziyaretleri, yeni temsilcinin atanması ve Kıbrıs meselesindeki ili temel tez olan Egemen Eşitlik ve Federasyon üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Osman Ertuğ, “Egemenlik, Bizim Özden Gelen , Fiilen Uyguladığımız Bir Haktır. Talebimiz, bunun uluslararası toplum tarafından Tescillenmesidir” dedi..

..Federasyon tezini “Statükoya Geri Dönüş” olarak niteleyen Ertuğ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının seçimlerde İki Devletli Çözüm Vizyonunu desteklemesi gerektiğini vurguladı..

..Osman Ertuğ, “BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in planlanan ziyaretinin ertelenmesini, her adımı önceden basına sızdırarak diplomasiyi manipüle etmeye çalışıyor. Bu, onların değişmez bir taktiğidir ve Holguin’in bu durumdan rahatsız olduğu açıktır” dedi..

..Rum tarafının basını bir strateji aracı olarak kullandığını belirten Ertuğ, “Her görüşme öncesi veya sonrası, Rum basını konuları çarpıtarak yazıyor, yorumlarla yönlendirme yapıyor. Bu diplomatik süreci Baltalıyor” diye ekledi..

..Holguin’in bu duruma tepkisinin , ziyaretin gecikmesine neden olabileceğini ifade eden Ertuğ “Bu, yeni bir temsilci için alışması gereken bir durum. Ancak, Holguin’in kızgınlığı , rahatsızlığını göstermesi açısından önemli” şeklinde konuştu..

..Osman Ertuğ, Holguin’in yerine atanacak yeni temsilcinin , eski temsilci Colin Stewart’ın hatalarından ders alması gerektiğini vurguladı..

..Stewart, özellikle Pile-Yiğitler yolu meselesinde tarafsızlık ilkesinden uzaklaştı ve iki tarafı karşı karşıya getirdi. Bu, ciddi bir hataydı ve müzakere sürecini zedeledi” dedi..

..Yeni temsilcinin, BM Barış Gücü’nün hassas görevini yerine getirirken tarafsızlığa azami özen göstermesi gerektiğini belirten Ertuğ, “Arazideki olaylar, özellikle iki tarafın hassasiyetleri dikkate alınmadan hareket edildiğinde, ciddi ciddi gerilimlere yol açar. Yeni temsilcinin, Stewart’ın yanlı tutumlarını tekrarlamaması için sicile ve geçmiş olaylara dikkatle bakması gerekiyor” diye konuştu..

..Ertuğ, BM Barış Gücü’nün 1964’ten beri adada barışı koruduğu iddiasını sorgulayarak, “Barış Türk Askerinin caydırıcılığı ve KKTC güvenlik güçlerinin katkısıyla sağlandı. 1974 öncesi Türk kanı dökülürken BM barışı koruyamadı” dedi..

..Eski Müzakereci Ertuğ, yaklaşan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin , Kıbrıs meselesinde iki farklı tezin yarışacağı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Seçimde iki tez karşı karşıya Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm ile Federasyon.

..Federasyon 50 yıl boyunca denendi ve başarısız oldu. Bu, statükoya geri dönüştür” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2020’de BM’ye sunduğu Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası statü teklifini desteklediğini belirten Ertuğ, “Egemenlik, Bizim Özden Gelen , Fiilen Uyguladığımız Bir Haktır. Talebimiz, bunun BM Güvenlik Konseyi tarafından tescillenmesi ve Uluslararası toplum tarafından tanınmasıdır” diye konuştu..

..Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Egemenliği söke söke alırız” açıklamasını değerlendiren sayın Osman Ertuğ, “Bu söylem, egemenlik vurgusu açısından olumlu. Ancak, egemenlik zaten bizim fiilen kullandığımız bir hak. Söke söke alınacak bir şey değil, uluslararası alanda teyit ve tescil edilmesi gereken bir haktır” dedi..

..Rum tarafının 1963’te ortak Cumhuriyeti yıkarak gasp ettiği statüyü adanın bütününe yayma çabası içinde olduğunu savunan Ertuğ, “Rumlar, kapılar meselesine bile normalleşmeyi istemiyor. KKTC’nin ekonomisine katkıyı engellemek için izolasyon politikalarını sürdürüyorlar. Bu, onların adanın tamamına egemen olma hedeflerini gösteriyor” diye ekledi..

..Osman Ertuğ, Federasyon tezinin çözüm getirmediğini, aksine Rum tarafının statüsünü pekiştirdiğini ifade ederek, “Federasyon, 50 yıl boyunca denendi. Crans Montana’da bile sıfır asker , sıfır garanti noktasına gelindi, ama Rumlar masayı terk etti. Bu onların eşitlik temelinde bir çözüm istemediğini gösteriyor” dedi..

..Rum tarafının eğitim sisteminde Türk düşmanlığına dayalı bir müfredat olduğunu söyleyen sayın Osman Ertuğ, “Yunan milli marşını çalan , aşırı milliyetçilikle hareket eden bir toplumun eşitlik temelinde uzlaşması mümkün değil. Rum tarafında iyiye dair bir değişim göremiyorum” diye konuştu..

..Ertuğ, Federasyonun , Rum tarafının adaya egemen olma stratejisine hizmet ettiğin i ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini azınlık statüsüne indirgeyeceğini kaydetti..

..Ertuğ , Türkiye’nin iki devletli çözüm politikasına tam destek verdiğini ve bunun taktiksel değil, stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak “Türkiye BM Genel Kurulu’nda üç kez “Bu Realiteyi kabul edin diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Egemen Eşitlik talebini uluslararası topluma taşıdı..

..Bu bir lider değişikliğiyle değişmemesi gereken bir politikadır” dedi. Seçimlerde halkın ekonomik sorunlar nedeniyle değişim talebinde bulunabileceğini kabul eden sayın Ertuğ, “Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi, iç meselelerden çok Kıbrıs meselesiyle ilgilidir..

..Federasyon Rum tarafının eşitlikten uzak tutumuna hizmet eder. Halkımız bu seçimin kalıcı etkilerini göz önünde bulundurmalı” diye konuştu..

..Seçimde öne çıkan adaylar, Ersin Tatar ve Tufan Erhürman’ın tezlerinin net bir şekilde ayrıştığını belirten sayın Ertuğ , “Tatar, Egemen Eşitlik ve İki Devletli Çözümü Savunuyor. Bu Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz , uluslararası alanda zemin kazanan bir vizyon, Erhürman’ın Federasyon tezi ise statükoya dönüş anlamına gelir” dedi. DEVAM EDECEK