20 Nisan 2025 Pazar günü Drift NEU organizasyonu ile gerçekleştirilen “2025 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası”nın ilk yarışı NEU Event Park’ta yapıldı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü İkas Süpermarket yanında, NEU Event Park’ta özel olarak hazırlanan Drift pistinde gerçekleştirilen yarışta pist şekli bu sezon değiştirildi. Tam bir şölen havasında gerçekleşen yarışta 22 pilot yarışırken, izleyiciler bu nefes kesen mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

2015, 2016, 2018 olmak üzere 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap, 2019 KKTC Drift şampiyonu Akay Akbil geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızları Altan Çocuk, Celal Erülkü ve Oktay Erülkü, iddialı pilotlardan Ahmet Öksüzoğluları, Yusuf Çocuk, Ahmet Bağrıaçık, Erol Özteknik, Cengizhan Güngör ve Yaşam Karakurt gibi yerel yıldızlarımızın yanında Türkiye Drift Şampiyonu Berfu Tutumlu da Pro kategoride start alan isimler oldu. Pro kategorideki pilotların nefes kesen mücadelesi büyük bir heyecanla izlenirken, Semi-Pro mücadelesi de adrenalini en üst seviyeye çıkardı.

SEMİ-PRO’DA KAZANAN YILMAZ DEMİR OLDU

Semi-Pro kategorisindeki büyük çekişmenin ardından Yılmaz Demir, Cengizhan Güngör, Mehmet Yazgan ve Salahi Karalım yarı finale kalmayı başaran isimler oldu. Rakiplerine üstünlük kurmayı başararak finale kalan Yılmaz Demir ile Mehmet Yazgan'ın nefes kesen eşleşmenin ardından Yılmaz Demir zafere ulaşmayı başaran isim oldu. Böylelikle Mehmet Yazgan ikinci oldu. Cengizhan Güngör üçüncü, Salahi Karalım ise dördüncü oldu.

SEZONUN İLK ZAFERİ HASKASAP’TAN

Pro kategoride ise adına yakışır mücadeleler yaşandı. Nefes kesen eşleşmelerin ardından adını son dörde yazdırmayı başaran isimler Enver Haskasap, Ahmet Bağrıaçık, Celal Erülkü ve Yusuf Çocuk oldu. Yarı finalde Haskasap ve Çocuk rakiplerine üstünlük sağlayarak finale kalmayı başarırken, Bağrıaçık ile Erülkü üçüncülük mücadelesine çıktı. Seyircilerin nefeslerini tutarak takip ettiği eşleşmelerin ardından Enver Haskasap zafere ulaşmayı başardı. Sezonun ilk yarışını kusursuz bir performansla Enver Haskasap kazanırken Yusuf Çocuk ikinci oldu. Günün üçüncüsü Celal Erülkü olurken Ahmet Bağrıaçık dördüncü olmayı başardı.

Yarışta dereceye girenlere ödülleri ise yarış sonrası pist içerisinde düzenlenen törenle verildi. Dereceye girenlere kupalarını şampiyona hakemleri Niall Gunn, Antanas Kaygulis ve Vernon Zwenvald ile Organizasyon Komitesi üyesi, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir takdim etti.

Drift NEU 2025 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 1.Yarış PRO Kategori

1.Enver Haskasap

2.Yusuf Çocuk

3.Celal Erülkü

4.Ahmet Bağrıaçık

Drift NEU 2025 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 1.Yarış Semi-PRO Kategori

1.Yılmaz Demir

2.Mehmet Yazgan

3.Cengizhan Güngör

4.Salahi Karalım