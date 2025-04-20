Hollanda’da anlamlı konuşma: “Türk kadını güçlüdür, kararlıdır”

Araştırmacı-yazar Doç. Dr. Melahat Arıklı, Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenen etkinlikte “Türk Dünyasında Kadın: Gelenekten Modernliğe Bir Yolculuk” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Avrasya Türk Kadınlar Birliği’nin ev sahipliğinde – Türk Birliği Dayanışma Derneği işbirliğinde İstanbul Palace’ta gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmasını Birlik Başkanı Fatma Aktaş yaptı. Programın ana konuğu olan Türk Birliği Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi Doç. Dr. Melahat Arıklı, Türk kadının tarih içindeki rolünü, Cumhuriyetle birlikte elde edilen kazanımları ve KKTC özelinde kadınların artan toplumsal gücünü değerlendirdi.

Melahat Arıklı: “Kadın güçlenirse toplum güçlenir”

Doç. Dr. Melahat Arıklı konuşmasında, KKTC’de kadınların siyasette, bürokraside ve iş dünyasında giderek daha çok yer aldığını vurguladı. “Kadınlarımız artık sadece evde değil, sahada, masada ve karar alma mekanizmalarında da aktif rol üstleniyor,” diyen Melahat Arıklı, Avrupa’daki Türk kadınlarının başarılarına da özel olarak dikkat çekti.

Etkinlik kitap imza töreniyle sona erdi

Program sonunda Melahat Arıklı’nın kaleme aldığı “Milli Mücadele Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitabının tanıtımı yapıldı. Söyleşi sonrası gerçekleşen imza törenine katılımcıların ilgisi yoğundu