Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezonun ikinci organizasyonu 19 Mayıs Salı günü Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapıldığı organizasyon Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Near East Bank ve Radyo Juke’un da katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılan organizasyonda 80 pilot piste çıktı.

GÜNÜN EN HIZLISI KEMAL TOPCUOĞLU OLDU

Nefes kesen mücadelelere, yüksek hıza, bol rekabet ve tabii ki otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir atmosfer sunan organizasyonda yüzlerce seyirci akın etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla 18 yaş altı sporculara da seyircilere girişin ücretsiz olduğu organizasyonda 80 pilot piste çıkıp derece elde ederken, 120’nin üzerinde otomobil de sergiye katıldı. Çekişmeli yarışın sonunda Telex marka aracıyla 1 dakika 39,206 saniyelik derecesiyle günün en hızlısı Kemal Topcuoğlu oldu. Sezonun ilk yarışında birinci olan Doğa Koyuncu, Mitsubishi Lancer EVO 9 aracıyla 1 dakika 42,089 saniyelik derece elde ederek bu kez ikinci olurken, Honda aracıyla yeniden piste çıkıp 1 dakika 42,784 saniyelik derece elde etmeyi başaran Kemal Topcuoğlu üçüncülük kupasını da almayı başardı.

AUTO SHOW ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Her yarış olduğu gibi etkinlik boyunca spor araçların da sergilendiği organizasyonda Auto Show ödülleri de seçildi. “En İyi Makine Dizaynı” ödülü Ahmet Türkoğlu’na giderken, “En İyi Dış Görünüm” ödülünün sahibi Abdullah Arangül oldu. “En İyi Müzik Sistemi” ödülü ise Arda Özyeşer’e verildi.

SINIFLARDA BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

Her organizasyonda olduğu gibi yarışçıların büyük ilgi gösterdiği organizasyonda tüm sınıflarda çekişme yaşandı. Bu sezon düzenlenen kategorilere göre; Street kategorisi 5 sınıfa ayrıldı. Pro kategorisi, Open kategorisi ve kadınlar kategorisi de üçer sınıfa ayrıldı. Ayrıca yime “Young Racer” sınıfı ve “Junior Racer” sınıfı yarışları da yapıldı. Junior birincisi Erdin Nurioğulları olurken, Young birincisi Ateş Tufan olmayı başardı. Kadınlar F kategorisi birincisi Jale Kuset Olurken, Kadınlar R Kategorisi birincisi Naz Adıgüzel oldu. Open F birincisi Kemal Topcuoğlu, Open A birincisi Doğa Koyuncu ve Open R birincisi ve Pro F birincisi Kemal Topcuoğlu oldu. Pro A’da ise birinci Fahri Altınör ve Pro R birincisi Ahmet Bağrıaçık oldu. 5 sınıfa ayrılan Street kategorisinde ise S5 birincisi Fahri Altınör, S4 birincisi Ateş Tufan, S3 birincisi Hüseyin Karaoğlan, S2 birincisi Bartunç Gerçel ve S1 birincisi Ali Tahsin olmayı başaran isimler oldu. Yarış sonunda ödül töreni yapılarak dereceye girenlere kupaları takdim edildi.