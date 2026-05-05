Türkiye Drift Şampiyonası’nın ilk ayağında yarışan 12 yaşındaki Rüzgar Okman, organizasyonu birinci sırada tamamlarken, eski drift şampiyonlarından Akay Akbil ise yarışı üçüncü sırada bitirdi.
Yapılan açıklamaya göre, 2026 Türkiye Drift Şampiyonası, TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenen ilk yarışla başladı.
Hafta sonu gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye’nin yanı sıra KKTC’den 9 sporcunun yer aldığı yarışta, Rüzgar Okman finalde 2022 Türkiye Drift Şampiyonu rakibini geride bırakarak birinciliği elde etti.
2019 KKTC Drift Şampiyonu Akay Akbil ise yarışmayı üçüncü sırada tamamlayarak podyumda yer aldı.
TOSFED Drift Kupası’nda ise Sinam Gazi birinci olurken, Cem Djemal ikinci sırada yer aldı.
HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.