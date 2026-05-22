KKTOK tarafından organize edilen 2026 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışı bu hafta sonu yapılıyor. Motorsporları camiasının efsane isimlerinden Ömer Yıldız'ı tüm sezon anma kararı alan KKTOK , sezonun 2.Tırmanma Yarışını da Ömer Yıldız anısına gerçekleştirecek. Ayrıca Ömer Yıldız Ralli kupasına da puan verecek yarışta ralliciler de start alacak. İlk yarışı Kazanan ve KKTC'nin en çok Tırmanma Şampiyonu olan Deniz Denner, 2024 Şampiyonu Loucas, iddialı pilotlardan Kemal Topçuoğlu, eski Şampiyon Doğa Koyuncu ve birçok iddialı pilotun start alacağı yarış, 24 Mayıs Pazar günü Alevkayası’nda olacak.

Limon, Gopro, Genpower, Near East Bank, Aveon Sigorta, Rinata Parts, Doill ve Avenue Dereboyu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek Carlot Auto 2. Tırmanma Yarışı saat 11.00’de başlayacak. Yarış parkuru 10.30’da trafiğe kapatılacak ve yarışın servis alanı da Alevkayası Piknik Alanı’nda olacak.