Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezonun ikinci “Race Fest” organizasyonu 19 Mayıs 2026 Salı günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapılacağı organizasyon Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunda yapılacak. Near East Bank ve Radyo Juke’un da katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 14.00’te başlayacak.

Nefes kesen mücadelelere, yüksek hıza, bol rekabet ve tabii ki otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir atmosfere sahne olacak olan organizasyonda “Time Attack”, zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 13.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve 14.00’te “Time Attack” yarışı başlayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla 18 yaş altı sporculara da seyircilere girişin ücretsiz olacağı etkinlikte seyirci girişi 200 TL ve Auto Show katılım ücreti 500 TL olarak belirlendi.

ÖN KAYITLAR 84’E ULAŞTI

Her organizasyonda olduğu gibi yarışçıların büyük ilgi gösterdiği organizasyonda ön kayıtlar 84’e ulaştı. Şu ana kadar 11 kadın sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 18 yaş altı genç sporcular da mücadele edecek. Bu sezon düzenlenen kategorilere göre; Street S1, Street S2, Street S3, Street S4 ve Street S5 olmak üzere Street kategorisi 5 sınıfa ayrıldı. Pro R, Pro A ve Pro F olmak üzere Pro kategorinin de 3 sınıfa ayrıldığı yarışta Open R, Open A ve Open F olmak üzere Open kategori de 3 sınıfa ayrıldı. Aynı şekilde Kadınlar kategorisi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kadınlar R, Kadınlar F ve Kadınlar A sınıflarıyla yapılacak. Young Racer sınıfı ve Junior Racer sınıfı da yine olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek.