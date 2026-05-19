Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 17 Mayıs Pazar günü yapılan yarışlarla devam etti. 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, KKTC Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla yapılan organizasyon Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirildi.

ROOKİE’DE LEON, MİNİ’DE REŞAT, JUNİOR’DA MUSTAFA VE MASTER’DE SANER BİRİNCİ OLDU

Senior kategorisinin açılmadığı yarışta; Rookie, Mini, Junior ve Master olmak üzere 4 kategoride toplam 20 sporcu piste çıktı. Cemsa Sporting Center’de, bin 468 metre uzunluğundaki RC7 kodlu pist şeklinin kullanıldığı yarışlarda Rookie kategori birincisi Leon Hasan Görgüner oldu. İkinci Yağız Aksaç olurken Troy Ruzicka üçüncü oldu. Mini kategoride Reşat Altınör birinciliği elde ederken Halil Kamacıoğlu ikinci oldu. 12 sporcu ile en kalabalık kategori olan Junior kategoride büyük çekişme yaşandı. Birinciliği Mustafa Topcu elde etmeyi başarırken, ikinci Ateş Karalım oldu. Üçüncü ise Eren Murat Ortaç oldu. Master kategoride ise Saner Fidan birinciliği, Fahri Altınör ikinciliği elde etti. Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılan organizasyonda ödülleri Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel ve KKTC Gençlik Dairesi adına Akan Keskiner takdim etti.

Dereceler:

Rookie:

1.Leon Hasan Görgüner

2.Yağız Aksaç

3.Troy Ruzicka

4.Doruk Saraçoğlu

Mini:

1.Reşat Altınör

2.Halil Kamacıoğlu

Junior:

1.Mustafa Topcu

2.Ateş Karalım

3.Eren Murat Ortaç

4.Deniz Alıcı

5.Poyraz Polat

6.Ares Koşar

7.Asrın Karakuş

8.İsmail Araz

9.Aren Damdelen

10.Su Karalım

11.Önder Sanver

12.Nehir Numan

Master:

1.Saner Fidan

2.Fahri Altınör