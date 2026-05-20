Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2026 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında ikinci organizasyonu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. 17 Mayıs Pazar günü yapılan organizasyon ilk kez isteyene Klasik Otomobil Rallisi, isteyene Hazine Avcılığı şeklinde gerçekleştirildi. Gelenekselleşen “Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi”nin ardından sezonun ikinci etkinliği, yine gelenekselleşen 12.NG Kütahya Klasik Otomobil Rallisi adıyla yapılırken, şubat ayında kaybettiğimiz Cahit Necipoğlu anısına yapıldı.

TOPLAMDA 82 OTOMOBİL KATILDI

12.NG Kütahya 1.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Ralli ve Hazine Avcılığı, 17 Mayıs Pazar sabahı saat 10.00’da Değirmenlik bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünden başladı. Start öncesi hediye ve kahvaltı ikramı yapıldı. Daha sonra Cahit Necipoğlu anıldı ve organizasyon, yarış için adamıza gelen NG Kütahya Seramik Bölge Müdürü Murat Çamcı ve Gökhan Necipoğlu’nun bayrak kaldırmasıyla başladı. Toplamda 82 ekibin katıldığı organizasyonda Klasik severlerin bir kısmı farklı parkurda Hazine Avcılığı, bir kısmı da 3 Sabit Hız Testi içeren rallide mücadele ettiler.

HAZİNE AVCILIĞI’NDA ZİRVE AKAY AKBİL’İN

Hazine Avcılığı ekipleri, Cahit Necipoğlu Demirhan mağazasından start aldıktan sonra fotoğraf yönlendirmeleriyle gizli noktaları sırayla bulmaya çalıştılar. Her durakta da bilgi yarışması niteliğinde sorularla karşılaştılar. İlk fotoğraf Gaziköy’dü. Oradan İnönü köyüne gidildi. Köy meydanında bulunan kahvehanede kahve ve soğuk içecek ikram edildi. Ardında da son nokta olan Mağusa içine geçildi. Yarış sonunda birinci 24 puanla Akay Akbil oldu. Cavit Öztürk, Çise Onur ve Ayhan Muratoğlu 21’er puanla sıralanırken Tuğçe Erdönmez 20 puanla beşinci olmayı başardı.

RALLİDE BİRİNCİ ALİ-PEMBE KELEBEK ÇİFTİ OLDU

Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu ve Kütahya Seramik & Cahit Necipoğlu Ltd.’in sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda, İkas Süpermarket, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Dijital Ajans da katkılarıyla yapılan organizasyonda Ralli ekipleri ise 3 sabit hız testi içeren 62 kilometrelik bir parkurda yarıştılar. Demirhan’dan start aldıktan sonra ilk SHT’yi Yeniceköy’de geçtiler. Ardından İskele yolundan Nergisli’ye gidildi ve ikinci SHT geçildi. Gazimağusa anayoluna çıkıldı ve eski Gazimağusa-DAÜ yolunda üçüncü SHT geçildi. Cahit Necipoğlu Gazimağusa mağazasında ralli sonra erdi. Finişin ardından tüm yarışçılar öğle yemeği ve ödül töreni için Mimoza Hotel’e geçtiler. Çok güzel bir ortamda, deniz kenarında yemek yenildi ve ödül töreni yapıldı. 12.NG Kütahya 1.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisini Ali-Pembe Kelebek çifti kazandı. İkinci Salih-Yonca Çeliker çifti olurken, Ertan-Ayşe Namlı çifti üçüncü olmayı başaran ekip oldu.