Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, eylül ayında düzenlenmesi planlanan Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nı ziyaret etti.

Karataş, ziyaret sırasında Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile vakıf yöneticileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, eylül ayında yapılması planlanan Dr. Fazıl Küçük Oyunları’nın hazırlıkları ele alınırken, organizasyonla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Karataş, oyunlarla ilgili gelinen son aşama hakkında Mehmet Küçük ve vakıf yöneticilerine bilgi verdi.

Ziyarette Spor Dairesi personeli Simay Kanan da Ersan Karataş’a eşlik etti.