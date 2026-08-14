Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü, teknik ekibine fizyoterapist Oğuzhan Karabulut’u dahil etti.

Uzun yıllar boyunca birçok önemli takımda görev yapan deneyimli masör Karabulut, bundan böyle teknik ekip ve futbolcularla birlikte çalışmalarını sürdürecek.

Yeniboğaziçi Kulübü Oğuzhan Karabulut haberini şöyle duyurdu:

“Tecrübesi ve profesyonelliğiyle takıma önemli katkı sağlaması beklenen Oğuzhan Karabulut’a yeni görevinde başarılar dileriz.

Oğuzhan Karabulut’a ve Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü’ne hayırlı olsun. Ailemize hoş geldin Oğuzhan! “