Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından 24. Dr. Fazıl Küçük Futbol Şenliği, 25-26 Eylül tarihlerinde Göçmenköy Sahaları’nda gerçekleştirilecek.

2015 ve 2016 doğumlu futbolcuların katılacağı şenlikte skor ve şampiyonluk olmayacak. Organizasyonda çocukların futbol oynarken eğlenmesi, dostluklar kurması ve spor kültürü kazanması ön planda tutulacak.

Karşılaşmalar yarı sahada 7+1 formatında oynanırken, oyuncu değişiklikleri serbest olacak. Kortej yürüyüşüyle başlayacak şenlik, 26 Eylül akşamı düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Organizasyona katılmak isteyen kulüpler için son başvuru tarihi 21 Ağustos saat 14.00 olarak açıklandı.

Şampiyonun olmadığı bu özel organizasyonda kazanan çocuklar olacak