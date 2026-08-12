Spor Dairesi Müdürlüğü, spor yönetiminde dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Spor Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ile kulüplerin dijital kayıt sürecini başlattı.

Yeni sistem kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren tüm spor kulüplerinin Spor Bilgi Yönetim Sistemi’ne kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Federasyonlara bağlı kulüpler, bağlı bulundukları federasyonlar tarafından kendilerine iletilen başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte teslim edecek. Federasyona bağlı olmayan kulüpler ise başvuru formlarını Spor Dairesi Müdürlüğü’nden temin ederek başvurularını gerçekleştirebilecek.

KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, spor yönetiminde dijitalleşmenin önemli bir adımı olan SBYS’nin, sporun tüm paydaşlarını ortak bir platformda buluşturacağını belirterek, sistem sayesinde işlemlerin daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Karataş, “Spor Bilgi Yönetim Sistemi ile yalnızca kulüp kayıtlarını dijital ortama taşımıyoruz, aynı zamanda spor yönetiminde güçlü bir veri altyapısı oluşturuyor, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu artırıyor ve sporcularımıza sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltiyoruz. Çağın gerekliliklerine uygun, sürdürülebilir ve etkin bir spor yönetimi anlayışını hayata geçiriyoruz.” dedi.

SBYS ile Spor Dairesi Müdürlüğü, federasyonlar, kulüpler ve sporcular arasındaki bilgi akışının tek merkezden yürütülmesi hedeflenirken; lisans, tescil, faaliyet takibi ve diğer idari işlemlerin de dijital ortamda daha etkin şekilde yönetilmesi sağlanacak.

Spor Dairesi Müdürlüğü, tüm kulüplerin kayıt sürecini tamamlamalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sistemin spor yönetiminde verimliliği artıracağını ve geleceğe yönelik planlamalarda güncel ve güvenilir veri altyapısı oluşturacağını kaydetti.

KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Karataş, sporun tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürerek, çağdaş, güçlü ve sürdürülebilir bir spor yönetim sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.