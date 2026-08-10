KKTC Güreş Milli Takımı sporcusu Adem Çavuşoğlu, Hatay Elmadağı’da düzenlenen ve dünya güreşinde söz sahibi ülkelerin katıldığı Uluslararası Kapışmalı Aba Güreşleri turnuvasında önemli bir derece elde etti.

Milli güreşçimiz Adem Çavuşoğlu, organizasyonda ikincilik madalyasının sahibi olarak KKTC güreşine gurur yaşattı.

Turnuvada mücadele eden tüm KKTC Milli Takım sporcuları ile antrenör ve idarecilere teşekkür eden KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Av. Kemal Bayraktar ve Yönetim Kurulu, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.