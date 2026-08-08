64. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin dördüncüsü olan Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen “Uluslararası Plaj Güreş Müsabakaları” 8 kategoride birinciler belli oldu.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile KKTC Güreş Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Plaj Güreşleri, Mehmetçik Plajı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarını Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Güreş Federasyon başkanı Av Kemal Bayraktar, eski başkanı Mehmet Öznacar da izledi. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları iki ayrı rinkte Erkekler kategorisinde U15, U17, U20, Senyörler olmak üzere 4 kategoride, Kızlar kategorisinde U15, U17, U20, Senyörler olmak üzere 4 kategoride olmak üzere toplam 8 kategoride yapıldı.

Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarına 151 güreşçinin katıldığı aralarında kız güreşçilerinde yer aldığı güreşlere ilgi büyük olurken, müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu. Uluslararası Plaj Güreşleri, KKTC’den 141, Türkiye’den 5, Kosova’dan 5 olmak üzere toplam 151 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda KKTC adına müsabakalarda 6 kulüpten 141 sporcu mücadele etti.

Şampiyon

64. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarında yoğun ilgi gören ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvanın U17 Kadınlar kategorisi uluslararası olarak gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda U17 Kadınlar kategorisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topladığı 75 Puanla şampiyon olurken, Türkiye 70 puanla ikinci, Kosova ise üçüncü sırada yer aldı.

Ödül Töreni

64. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarında dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, KKTC Güreş Federasyon başkanı Av Kemal Bayraktar, eski başkan Mehmet Öznacar, yurt dışından gelen kafile başkanları tarafından verildi. Mehmetçik Plajı’nda spor, rekabet, dostluk ve kardeşliği bir araya getiren organizasyon, renkli görüntüler ve coşkulu ödül töreniyle sona erdi.

Güreş Sporu Değere Görüyor

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, 64. Üzüm Festivali kapsamında Uluslararası Plaj Güreşleri’nin dördüncü kez gerçekleştirildiğini belirtti. Tuğlu, organizasyonun düzenlenmesine sağladığı katkılardan dolayı KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Av. Kemal Bayraktar’a, turnuvaya katılan ülkelere, kafilelere ve tüm sporculara teşekkür etti. Başkan Dr. Fatma Çimen Tuğlu, güreş sporuna ve organizasyonun gerçekleştirilmesine sunduğu katkılarından dolayı KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Av. Kemal Bayraktar’a, turnuvaya katılarak organizasyona uluslararası bir nitelik kazandıran Türkiye ve Kosova ülke temsilcilerine de teşekkür ederek günün anısına plaketler taktim etti.

Dostluk Kardeşlik Bağları Güçlendi

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Av. Kemal Bayraktar da yaptığı konuşmada sporun ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren yönüne vurgu yaptı. Bayraktar,

Güreş sporuna ve organizasyona sağladığı değerli katkılardan dolayı Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’ya, turnuvaya katılan Türkiye ve Kosova ülke temsilcilerine de teşekkür ederek plaketler takdim etti.