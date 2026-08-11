İntergaz’ın sponsor olduğu Shobudo Shotokan Karate-Do Derneği, 9 sporcuyla katıldığı VII. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası’nı önemli başarılarla tamamladı.

13 ülke, 30 şehir, 113 kulüp ve 1.280 sporcunun mücadele ettiği büyük organizasyonda Shobudo Shotokan sporcuları tatamide başarılı performanslar sergileyerek önemli dereceler elde etti.

Turnuvada Alexander Molodtsov gençler -70 kilogram kategorisinde finale yükselerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Artem Ivanov ise 13 yaş -45 kilogram kumitede repesaj müsabakasında üçüncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk uluslararası turnuva deneyimlerinden birini yaşayan Aynur Kurbanova, hem kata hem kumite kategorilerinde mücadele ederken, eleme maçlarındaki başarılı performansıyla 5. sırada yer aldı.

Shobudo Shotokan’ın turnuvadaki dereceleri şöyle:

• Alexander Molodtsov — Gençler -70 kg: 🥈 2.

• Artem Ivanov — 13 Yaş -45 kg Kumite: 🥉 3.

• Aynur Kurbanova — 11 Yaş Kata / 11 Yaş -32 kg Kumite: 5.

• Nurana Jorayeva — Büyükler Bayan Kata: 5.

• Davut Carıyev — 12 Yaş +55 kg Kumite: 5.

• Amir Davletov — Kumite: 5.

• Arseniy Makolov — Kumite: 7.

• Darya Celaleddinoğlu — Kumite: 7.

• Beyza Kaycın — 12 Yaş -50 kg Kumite: 7.