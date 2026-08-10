Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Erdem Orel Taekwondo Karate Budo Şampiyonası Pazar günü yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Zehra Karip, Mustafa Özen, Kader Karlık ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Sonuçları
1. Katagori : 1. Melek Ünver
2. Katagori: 1. Sayra Güneysu
3. Katagori: 1. Neva Keskin 2. Meryem Naz Tezen
4. Katagori : 1. Tuvana Yeleğen 2. Utku Kavin Yeleğen 3. Safiye Şura Çorumlu
5. Katagori : 1. Emine Su Yılmaz 2. Gönül Özata Acu
6. Katagori: 1. Ayça Karip 2. Selin Tüfekçi 3. Alya Volkan
Erkekler Sonuçları
1. Katagori : 1. Ali Kencebay 2. Mertcan İnce 3. Ali Ersoy
2. Katagori: 1. Muhammed Eren Yılmaz 2. Deha Emekçi 3. Bilal Aydın
3. Katagori: 1. Michael Tobiczyk 2. Rüzgar Taha Acu 3. Atabek Çarıyev
4. Katagori : 1. Doğu Göktürk Yeleğen2. Ali Poyraz Gezer 3. Süleyman Mimedov
5. Katagori : 1. Kerem kencebay 2. Bora Fuat Girişken 3. Hasan Yıldırım
6. Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Arda Karlık 3. Alparslan Çakır