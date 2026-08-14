Güney Kıbrıs’ta kayıtlı motorlu araç sayısının 1,1 milyona ulaştığı bildirildi.

Alithia’nın, kayıtlı motorlu araç sayısının neredeyse nüfusla aynı olduğuna dikkat çektiği haberinde, Rum İstatistik Dairesi verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde trafiğe 34 bin 787 yeni ve ikinci el motorlu araç katıldığını yazdı.

Araç satışlarının bu yıl, geçen yıla oranla hızla yükseldiğine işaret edilen haberde, 52 bin 508 yeni araç satışı kaydedilen geçen yıla göre, bu yıl yüzde 11,5 artış görüldüğüne dikkat çekildi.