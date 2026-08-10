Mehmetçik Üzüm festivali programındaki sportif faaliyetleri arasında yer alan Tavla turnuvası tamamlandı. Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde “Modern Tavla Derneği’nin” katkıları ile düzenlenen tavla turnuvasına ada genelinde 31 kişi katıldı. Ada geneli ve çevre bölgelerden gelen değerli tavla oyuncuları, çok heyecanlı maçlara sahne olduğu ve kıyasıya çekiştiği turnuva finalini kazanan Serhan Cecel şampiyon oldu.

FİNAL YOLCULUĞU

Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde “Modern Tavla Derneği’nin” katkıları ile düzenlenen tavla turnuvasında final yolculuğunda 31 oyuncunun mücadelesi sonunda son 16’ya kalanlar belirlendi. Son 16 tur mücadelesi zevkli çekişmeli ve görülmeye değerdi. Rakiplerin saf dışı bırakan Erian Aşan, Serhan Cecel, Çiler Ermetal, Salih Yüceol, Cengiz Sevenler, Sercan Canalp, Turgay Tuğrul, Necmettin Saltkaya çeyrek finale yükseldi. Çeyrek Finalde Serhan Cecel, Salih Yüceol, Cengiz Sevenler, Necmettin Saltkaya rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselen isimler oldu.

BİRİNCİLİK SERHAN CECEL’İN

Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde “Modern Tavla Derneği’nin” katkıları ile düzenlenen tavla turnuvasında zevkli, çekişmeli, heyecanlı mücadelelerin yaşandığı turnuvada yarı final karşılaşmaları sonunda maçlarını kazanan Serhan Cecel ile Necmettin Saltkaya finalde karşılaştı. Final maçı oldukça çekişmeli, heyecanlı, keyifli ve zorlu geçen karşılaşmayı kazanan Serhan Cecel şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Cengiz Sevenler ile geçtiğimiz yıl şampiyon olan Salih Yüceol ile karşılaştı. Maçı kazanan Cengiz Sevenler üçüncü oldu.

Tavla yarışmasında dereceye girenler şöyle:

1. Serhan Cecel

2. Necmettin Saltkaya

3. Cengiz Sevenler

4. Salih Yüceol