KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Erhürman, Rum lider Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ile görüşmek istemesine tepki göstererek “Muhatabın Benim” demesinin ardından, “Kıbrıs Türk Halkı vardır. Adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir.” dedi. İki eşit kurucu ortak derken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki eşit kurucu ortağı mı demek istedi acaba? Başka ne olabilir ki? Tabii ki aynen bunu demek istedi. “Ufak” bir detay var. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Rumlar yüzde 70, Türkler ise yüzde 30 ile her konuda temsiliyete sahip olunca işler değişti. “Biz çoğunluk, siz azınlık” durumu çıktı ortaya. Daha sonraları neler olduğunu burada tekrarlamaya gerek yok.

Yıllar boyu çözüm için görüşmeler yapıldı. Hatta, federasyon çözümünü ilk öneren, KKTC’nin 1’inci Cumhurbaşkanı rahmetli Denktaş Bey’di. Rumlar ile yapılan bu görüşmelerde eşitlik hiçbir zaman sağlanamadı ve sonunda KKTC bağımsızlığını ilan etti… Sn. Erhürman’ın sevilen bir kişiliği var. Şimdi iki eşit devlet çözümüne giden yolda her vatandaşın, herkesin ona yardımcı olması lazım.

Kısacası iki toplumdan iki devlete geçeli yıllar oldu. KKTC Devleti’nin kalıcılığı, ister tanınsın ister tanınmasın veya 5-10 sene sonra tanınsın, VURGULANMALI. Zaten KKTC Devleti’nin kalıcılığı çoktan kesinleşti. Acaba Sn. Erhürman’ın hedeflediği çözüm, iki devletin federasyon çözümünde anlaşmasımıdır?... Öyle olsa bile, Rumlar “devlet” kelimeciğini duydukları anda masadan kaçacaklardır. Ancak Sn. Erhürman dahil, herkes devletinin adını çekinmeden, korkmadan söyleyebilmelidir. Rumlar masadan kaçacak diye kendi devletinin resmi adını kullanmamak olmaz. Devlet vurgusu herhangi bir görüşmede çok önemlidir. Sn. Erhürman’a bol şanslar.