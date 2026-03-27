Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” gruplardaki mücadele netleşiyor. İkinci kez organize edilen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” iki ayrı grupta toplam 10 takım katılarak mücadele ediyor. 25 Şubat 2026 tarihinde başlayan, 15 Nisan tarihinde tamamlanacak olan “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” karşılaşmaları Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında her hafta Çarşamba günleri 17.30, 18.30, 19.30 saatleri arasında oynanıyor. “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” da beşinci hafta karşılaşmaları oynandı.

A Grubu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 5. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında A Grubunda oynanan iki karşılaşmada Kimse Görmeden rakibi Koop Bank’ı 2-1, DAÜ Voleybol rakibi Voleybol Tutkunları’nı 2-0 mağlup etti.

B Grubu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 5. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında B Grubunda oynanan tek karşılaşmada MVO Masterler 1

rakibi Blok yok Umut Var’ı 2-0 mağlup etti.

DAÜ Şampiyon Melekler Voleybol Anı turnuvasında oluşan puan durumu ve 6. Haftanın programı şöyle.

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Puan Durumu

A Grubu Puan Durumu O P

1. Kimse Görmeden 3 8

2. DAÜ Voleybol 3 7

3. Koop Bank 3 6

4. Girne İtfaiyesi 3 2

5. Voleybol Tutkunları 4 2

B Grubu O P

1. MVO Msterler 1 3 7

2. DAÜ Spor İşleri 3 6

3. Blok Yok Umut Var 3 5

4. Team Alizavra 2 3

5. MVO Masterler 2 3 0

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 5. Haftanın Programı

1 Nisan Çarşamba

A Grubu

18.30 Kimse Görmeden-DAÜ Voleybol

B Grubu

17.30 DAÜ Spor İşleri-MVO Masterler 1

19.30 Team Alizavra-MVO Masterler 2