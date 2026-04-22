Voleybolda Türkiye Alt Yapı Küçükler Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları için Mersin’de bulunan U15 Kız ve U15 Erkek Takımımız ilk maçlarını dün oynadı.

Erkek Takımımız Gaziantep Anka karşısında ilk maçını 3-0 kazanarak birincilik hedefini devam ettirdi.

Kız Takımımız Mersin temsilcisi Vogem karşısında 3-0 mağlup oldu.

Kız Takımımız bugün sabah saat 10.00 da Hatay temsilcisi ile saat 19.00 da Adana temsilcisini ile karşılaşacak.

Erkek Takımımız ikinci karşılaşmasını bugün saat 13.00 de Hatay temsilcisi ile oynayacak.