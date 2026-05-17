Stat: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Yalçın Kabacıklı, Abdullah Genç

Lefke: İrfan Özbay, Aykut Esmerarslan, Arda Karanfiloğlu, Yao Kouassi, Chigozie Armstrong Chidi, Mustafa Süzgen, Yılmaz Şipal, Erkan Yolaç, Kaan Savaşkan, Candy Agbane, Josue Fourmy

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Çağlar Toklu, Ömer Albayrak, Mame Alassane Laye Tall, Ertan Bulut, Miracle Nwaorisa, Abdullah Şengül, Salahi Aldağ, Abdullah Erol, Tony Ejike Obia, Ali Üçtaş

AKSA Süper Lig Play-Out ilk maçında Lefke ile Mesarya, Alsancak’ta karşı karşıya geldi. Kaleciler ve savunmaların iyi gününde olduğu maç başladığı gibi golsüz sona erdi. İki takım sahadan birer puan ile ayrılırken, gözlerini de ikinci maçlara çevirdi. Bu sonuçla Lefke puanını 19’a Mesarya 17’ye çıkardı. İkinci maçlarda Lefke ile Mormenekşe, Karşıyaka ile de Mesarya karşı karşıya gelecek.