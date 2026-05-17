Eskişehir’de düzenlenen Liseler Atletizm Final Yarışmaları’nın ikinci gününde Kurtuluş Lisesi sporcusu Arda Yurttaş, 200 metre branşında Türkiye ikincisi oldu.

İkinci gün yağış ve rüzgarlı bir havada gerçekleşen yarışlarda Arda serisinde elde ettiği 22.18’lik derecesi ile üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Üç seri halinde koşulan 200 metrede Arda eksi rüzgarda koşarken, diğer serilerde artı rüzgar vardı. Buna rağmen iyi bir yarış çıkaran genç yetenek, 1 saniye farkla ikinci olarak yarışı tamamladı.

Düzenlenen törenle Arda madalyasını alırken antrenörü Hüseyin Eğitmen ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da törende yer alarak sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

Arda Yurttaş finallerin ilk gününde 400 metre branşında 49.95 ile Türkiye üçüncüsü olmuştu.