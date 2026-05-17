Gazimağusa’da düzenlenen “Söz Gençte” etkinliğinde gençler; eğitim, istihdam, barınma, çevre, sosyal yaşam, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı ve ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Sekiz Gençlik, Tematik Gençlik ve Öğrenci Sivil Toplum Örgütü ile Gazimağusa Gençlik Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, “Gençlerin Öncelikleri” temasıyla yapıldı.

Dijital Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, “Serbest Kürsü” formatında interaktif olarak düzenlenen etkinlikte, planlanan program kapsamında 15 genç söz aldı.

Etkinlikte gençlerin; görüş, eleştiri ve önerilerini doğrudan karar alıcılara aktarma fırsatı bulduğu belirtildi.

Açıklamada, program sonunda öne çıkan görüş ve önerilerin raporlaştırılarak ilgili kurumlarla paylaşılacağı ifade edildi.

Etkinlik, Bağımsız Gençlik Derneği, Dijital Kültür Derneği, Genç GİKAD, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği, Mağusa Gençlik Merkezi Derneği, HASDER Gençlik Kulübü ve Gazimağusa Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlendi.

Açıklamaya göre etkinliğe, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hasan Taçoy, CTP milletvekilleri Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Fikri Toros, Şifa Çolakoğlu, Armağan Candan ve Fide Kürşat, bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, gençler ve aileleri katıldı.