Niğde ve Manisa’da düzenlenen Yıldızlar Hentbol Türkiye Finalleri’nde grup aşaması dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Kızlarda fırtına gibi esen ONKO adını yarı finale yazdırırken, erkeklerde geleceğin takımı Hala Sultan İlahiyat Koleji zorlu rakipler karşısında turnuvayı tamamladı.

NAMAĞLUP ONKO YARI FİNAL YOLUNDA!

Kızlar kategorisindeki temsilcimiz ONKO, grupta sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Ankara galibiyeti ardından bu gün Afyonkarahisarı 29-24 yenerek, grubunu namağlup lider tamamlayan kızlarımız, Türkiye şampiyonluğu yolunda en büyük favorilerden biri olduğunu gösterdi. Temsilcimiz, çapraz eşleşme ile diğer grubun ikincisi Bolu temsilcisi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

HALA SULTAN’DAN GELECEK İÇİN ÖNEMLİ TECRÜBE

Erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden Hala Sultan İlahiyat Koleji, grubun son maçında güçlü İstanbul temsilcisi ile karşılaştı. Fiziksel avantajı elinde bulunduran ve yaşça daha büyük oyunculardan kurulu İstanbul ekibi karşısında direnç gösteren gençlerimiz, sahadan 32-13 mağlup ayrıldı. Hala Sultan takımı turnuvanın en genç ekibi olarak sergilediği mücadele hentbol camiasında takdir topladı. “Geleceğin Projesi” olarak adlandırılan ve kendilerinden yaşça büyük rakiplerine karşı kazandıkları bu tecrübe, önümüzdeki yıllarda kazanılacak başarıların temel taşı olacak.