Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün ağaç popülasyonunu azaldığını ve bunun sebebinin ise büyük ağaçların bilinsizce kesilerek şöminelere kurban edildiğini iddia ettiler.

Bize Geçitkale bölgesinden ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, gönderdikleri bazı fotoğraflarla son 1 ay içinde bölgelerinde bazı kişilerce adeta ağaç katliamı yapıldığını dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen kesilmiş ağaçların Geçitkale ile Çınarlı arasındaki bir dere yatağının bulunduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, bu ağaçların en az bir asırlık ağaçlar olduğunu belirttiler.

Zamanında bu ağaçların bölgedeki toprak erozyonunun önlenmesi veyahut bölgede oluşan su birikintilerin kurulması için ekilen efkalipto ağaçları olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, bu ağaçların kesilmesine kimin izin verdiğini sorguladılar.