Sn. Ünal Üstel, dün itibariyle partinizden istifa eden İzlem Gürçağ Altuğra, bir başka partiden yoluna devam etme kararını açıkladı. Ancak parti olarak eski DP Genel Sekreteri Redif Nurel’e parti rozetini takmışsınız. Anlaşılan ‘gidenin yeri doldurulur’ mesajı veriyorsunuz…

Sn. Hakan Dinçyürek, devlet hastanesinde dün itibariyle ilk robotik cerrahi ile ameliyat başarılı bir şekilde yapılmış. Sizin bakanlığınız döneminde büyük hastanelerdeki bu ilerleme dikkatlerden kaçmıyor. Ancak en büyük sıkıntı ilaç eksikliği bir türlü giderilemedi değil mi…

Sn. Hüseyin Çavuş, katıldığınız 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nda yaptığınız konuşmada değindiğiniz “Su artık yalnızca bir doğal kaynak değil, stratejik bir unsur” söyleminiz çok yerinde. O nedenle suyumuzu korumamız gerek…

Sn. Kudret Özersay, dün itibariyle UBP’den istifa eden Girne milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra partinize katılmış. Bu transferle seçimlere kadar partiniz Meclis’te temsil edilecek gibi görünüyor. Hade hayırlısı diyoruz…

Sn. Fuat Topaloğlu, Kar-İş olarak dün Maliye Bakanlığı önünde yaptığınız eylem sonrasında yapılan görüşmede uzlaşıya vararak öğrenci taşımama eylemini sonlandırdığınız açıkladınız. Madem diyalogla çözülecekti neden dün öğrencileri mağdur ettiniz?

Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi başkanlığı için yerel seçimlerde yeniden aday olacağınızı açıkladınız. Ama bölgenizde size karşı muhalefet büyüyormuş… Allah kolaylık versin diyelim…