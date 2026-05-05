Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak 2026 yılında hiç geçici istihdam yapmadığınızı açıkladınız. Acaba bunun dışında işçi statüsünde istihdam yapıldı mı? Yoksa sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali siz de dikkatli adımlar mı atıyorsunuz…

Sn. Özdemir Berova, Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısının Maliye’nin gelir artırımına katkıda bulunacağını söylediniz. Acaba bu af yasa tasarısıyla hedeflenen gelir ne kadar olabilir?

Sn. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa’ya yapılan yeni hastane inşaatında durum nedir? Bu arada Güzelyurt Hastanesi ve Girne Hastanesi için artık bir açılış tarihi belirlenmeli. Zira bu hastaneler için ekipman alımı için ihalelere çıkıldı sanırız…

Sn. Kudret Özersay, Sibel Tatar ile Halkın Partisi olarak görüşme yapmanız gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İlerleyen günlerde yine gündem yaratacak isimleri kamuoyuna sunmanızı bekliyoruz…

Sn. Bekir Beksan Akandere, toplu taşımacılık sektörünün devletten alacağı olan öğrenci taşımacılığı ücretinin miktarı nedir? Aylardır yapılmayan bu ödemelerin bugünkü maliyetlerle taşımacılara maliyeti büyük olsa gerek…

Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Pazar günü gerçekleştirilen Büyükkonuk Eko Gün’üne yağmura rağmen ilgi oldukça iyiymiş. İnşallah bölge üreticilerine katkı olmuştur…