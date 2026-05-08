Bu “düzen” çok uyduruk.

Mış gibi…

Biraz İngiliz sömürgesinden kopyalanmış, biraz Türk…

Kendi olamamış.

Yasalar çoğunlukla göstermelik.

Uygulanmıyor.

Doğrusu da uygulanmıyor, eğrisi de…

Hayata gerekli olan da uygulanmıyor, gereksiz olan da…

Şimdi değiştirdiler ya “Ceza” bilmem neyini…

O da uygulanmayacak.

Yakında eski bir bakan ya da örgüt başkanı çıkacak mahkemeye…

Müsteşar da müdür de çıkacak…

“Sahte diploma” konuşulacak…

“Rüşvet” konuşulacak…

Hepsinin adı yazılacak.

Hem gazetelerde hem sosyal medyada…

Polise “bunları tutukla” kim diyecek?

Dese ne olacak?

Polis trafik cezasını dağıtacak adres bulamıyor…

Kimi nerede bulacak?

(Cenk Mutluyakalı)

Baro Başkanı sistemin adamıdır, bu ne ilk, ne de son vukuatıdır… Türban konusunda da işgalciden yana taraf oldu…

Bu seçimde de Meclise girecek, rejimin sistemi tıkır tıkır işliyor, o sadece makinede bir dişli…

O nedenle fazla da anlam yüklemeye kalkmayın…!!!

(Mahmut Anayasa)

Fenerbahçeli olursan Galatasaraylılar saldırır.

Galatasaraylı olursan Fenerbahçeliler saldırır.

Takımını değişirsen sana saldıranlar seni baş tacı yapar, baş tacı yapanlar sana saldırır.

Bu sosyalleşmeyen, hukuk adalet ve liyakata önem veremeyen her zümrede olandır. Tıbkı siyasette olduğu gibi

(Hüseyin Cumaoğlu)

CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ (DEĞİŞİKLİK) YASASI… Zanlıların sanıkların isim ve görüntülerini keyfe göre yayınlamak ne kadar yanlışsa, TOPTAN YASAKLAMAK da o kadar yanlıştır. Arkası gelir. Toplumun özgürlükleri, hakları, bir bir elinden alınır. Kavga etmeyelim. Baş başa verelim. AİHM ne diyor, uluslararası hukuk ne diyor, imrendiğimiz ülkelerde durum nasıldır, bunlara da bir bakalım. Konu hassas. Bir düzenlemeye ihtiyaç var. Ama yok da toptan yasaklama. Olmamış

(Mustafa Gürsel)

Tevazu… kibarlık… nezaket… Türkçeye hakimiyet… ülke insanına güven… kamu kaynaklarına saygı… aldığı maaşın yeterli olması…

Polis kardeşimizin kendisine yardımcı olduğunu anlatırken, “emeklidir tabi…” demesindeki “görevdeki polisi meşgul etmiyorum…” mesajı…

Yahu nerden nereye…

(Hüseyin Ekmekçi)