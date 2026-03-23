Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarmız, Serhatköy ile Gayretköy arasında bulunan göletin son durumunu bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Uzun süre atıl durumda bırakılan ve gerekli bakım ile temizlik çalışmaları yapılmayan gölette, son yağışların ardından su seviyesinin yükselmesiyle birlikte içeride biriken çöpler ve kirlilik gün yüzüne çıktığını ifade ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız, yıllardır kaderine terk edildiğini ifade ettikleri göletin bu hali karşısında tepkili. Tarım açısından büyük önem taşıyan bu su kaynağının temizlenmemesi ve düzenli bakımının yapılmaması, hem çevre sağlığı hem de kullanım açısından ciddi riskler barındırıyor.

Ortaya çıkan görüntüler, doğaya verilen zararın boyutunu gözler önüne sererken, aynı zamanda uzun süredir çözüm bekleyen bir sorunun görmezden gelindiğini de ortaya koyuyor. Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak barajın bir an önce temizlenmesini, ıslah edilmesini ve yeniden verimli hale getirilmesini talep ediyor.

Öte yandan, suyun yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan kirliliğin ilerleyen süreçte daha büyük çevresel sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. Bölge sakinleri, geçici değil kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguluyor.