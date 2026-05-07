Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bir bayan vatandaşımız, ülkemizde her geçen gün insanlığın öldüğünü ve saygının kalmadığını belirterek sitemlerini bize gönderdiği bir fotoğrafla dile getirdi.

“Gerçekten de bu dünyada saygı denen bir şey kalmadı. Gazimağusa’da aracımı park edip bir mağaza da alışveriş yapmaya gittim. Ben içerdeyken bir şerefsiz gelip benim arabama vurup kaçtı. Sol dikiz aynasını bu şekilde buldum” diye konuşan bayan vatandaşımız, arabasının yol kenarında olsa bile çarpan kişinin mahalle arasında nasıl böyle bir hızla gittiğini sorguladı.

Bu çarpan kişinin ya kasıtlı, ya dikkatsiz ya da çok hızlı gittiğini ifade eden vatandaşımız “Ben arabamı gözümden bile sakınırken aman bir yeri çizilmesin bir şey olmasın derken bir kendini bilmez gelip arabama vurup kaçtı” dedi.

Bölgede orayı çeken bir kamera olmadığı için kimin çarptığını tespit edemediklerini belirterek “Çok hasar yok ama biraz saygınız olsun be vurup kaçmak nedir ? Artık genç mi yaşlı mı, erkek mi kadın mı. Ama ben Allah'a bıraktım, Allah’ından bulsun” diyerek sitemlerini paylaştı.