Sn. Tufan Erhürman, Lefke bölgesinde katıldığınız bir şehit defin töreni sonrasında yakın zamanda kaybettiğiniz partinizin merhum belediye başkanı ve eski bölge örgüt başkanlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etmeniz bir vefa örneği olarak görüldü…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Bakanlığınız işsağlığı ve güvenliği denetimlerini son günlerde artırmaya başladı. İnşallah bundan sonra düzenli olarak yapılmaya devam eder. Zira hem sağlıksız hem de güvenliksiz birçok çalışan görüyoruz…

Sn. Erhan Arıklı, ülkenin batısında neredeyse araç bile geçmeyen yolların yeniden asfaltlanması yerine, İskele-Ercan anayolunu yeniden asfaltlama işini yapsaydınız sürücülerden hayır dua alacaktınız. Ama şimdi kulaklarınız bol bol çınlıyordur diye düşünüyoruz…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, katıldığınız bir web TV programında İskele Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olacağınızı açıkladınız. Bölgede yapılan nabız yoklamasında şu an için size karşı yarışacak bir aday görünmüyor gibi. Hayırlısı olsun…

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy – Esentepe Belediyesi olarak her geçen gün bölgeniz adına yeni çalışmalar yaparak bölge halkının takdirini alıyorsunuz. Sizce bölgeniz için en acil yapılması gereken nedir? Kolay gelsin

Sn. Hasan Hastürer, dün Büyükhan’da T.C Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile sohbet ederken görüldünüz. Acaba sohbetin konusu neydi?