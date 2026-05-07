ADAM OLMAK NEDİR?

Bir zamanlar bir dağda bir ormancı yaşarmış. Geçimini odun keserek kazanır tek oğlunu ele güne muhtaç etmemeye çalışırmış. Oğlu tembel hayırsız ve görgüsüzmüş. Ormancı bu duruma ne kadar üzülse de çare bulamamış. Bir gün oğlunu karşısına almış "Oğlum bu sana son nasihatimdir ya kendini toparla ya sen bu gidişle adam olamayacaksın" demiş. Ertesi gün sabah ormancı kalkmış bakmış oğlu yok, eşyalarını toplamış bir selam bir kelam demeden sırra kadem basmış. Ormancı bir türlü izini bulamamış. Aradan yıllar geçmiş. Birgün ormancı bakmış padişahın askerleri kulübesine gelmiş. Dışarı çıkınca askerler sormu" Burada ormancı sen misin? Başka ormancı var mı?" ormancı şaşkın bir şekilde "Evet ormancı benim başka bir ormancı yok bu DAĞDA" demiş. Askerler ona "Hemen bizimle geliyorsun saraya gideceğiz" Demişler. Ormancıyı almışlar dağlar bayırlar yürüterek saraya getirmişler ve veziri huzuruna çıkarmışlar. Ormancı günlerce yorgun aç susuz geldiği sarayda bitkin düşmüş. Bakmışkarşı da bir taht üzerinde biri oturur. Tahtta oturan sormuş "Beni tanıdın mı ormancı "Ormancı yaşlılık yorgunluktan gözü önünü görmezmiş. "Hayır tanımadım" demiş. Tahtta oturan adam "iyi bak iyi, ben senin oğlun değilmiyim, hanı bana adam olmazsın derdin ya bak koskoca vezir oldum" demiş. Ormancı dikkatli bakınca oğlu olduğunu anlamış "Evet seni tanıdım ama ben sana adam olamazsın dedim vezir olamazsın demedim, adam olsan bu kadar dağ bayır bu yaşlı, adamı ayağına getirtmezdin" demiş. "sen vezir oldun ama yine adam olamadın" demiş.

İşte hayatın gerçeği buradadır. Ne olursanız olun önce kendinize dönüp bir bakın insan olabildiniz mi, adam olabildiniz mi, adam gibi insanlarla yasayabildiniz mi?

En büyük ünvan insan olmaktır

(Hüseyin Cumaoğlu)

Günaydın.Trafikte ana yol sürücüsü, tali yol sürücüsüne sanki yol değil de eşdeğer puanı veya arsa verecek! Dur iki saniye da Ölmen.

(Eralp Şerifoğlu)

Ülke gündemindeki yasa Ceza Muhakemeleri Usülü Değişiklik Yasası. Yasanın gerekçesi olarak daha çok mahkeme sürecindeki durumlar gösterilmiş, Örneğin: tutukluluk koşulları, 3 aylık temanata bağlanan ama yargılanmanın uzun sürmesi, teminat için mahkemeye getirilen zanlıların fotoğraf ve isimlerinin yayınlanması gibi. Arkadan kelepçe takılması yasaklanıyor, yargılanırken elektronik kelepçeyle ev hapsi getiriliyor.

Ancak "Bir zanlının veya mahkum olmamış bir kimsenin yargılandığı suçla ilgili fotoğraf ve isim yayınlanamaz," şeklindeki madde sadece mahkeme aşamasında uygulansa sorun olmaz belki.(enine boyuna tartışılmalı) Gürdal Hüdaoğlu Hoca'nın dikkat çektiği sahte reçete soruşturmasında Sibel Siber gibi itibarlı birinin mahkemeye çıkarılması ve bunun duyulması soruşturmayı sarsmıştı(sanıkların lehine oldu bu). Bertan Özerdağ Bey'in "ben olsam böyle karar vemezdim" dediği UBPli bir örgüt başkanının bir çocuğun ölümüne neden olmasına sadece para cezası veren mahkeme kararını bilemeyecektik bu yasaya göre.

Bu mesleği geçmişte yapmış biri olarak mahkeme aşamasında insanları teşhir edercesine çekip yayınlamak doğru değil gibi ama inanın yaptığım haberlerdeki kişileri önüme getirseler tanımam, hatırlamam. İnternet ortamında facebokta sürekli ulaşılır olmasın fotoğraflar haberler, kaldırılsın zaman aşımında ona kabul. Veya devletle ilgili büyük dolandırıcılık, yolsuzluk, hırsızlık suçları yayınlanabilsin, insanın insana yaptığı büyük suçlar yayınlansın, küçük olaylar yayınlanmasın ancak bu kısıtlamanın nereye kadar gideceği nerede duracağı belli değil.

Her ne kadar ar damarımız çatlasa ve utanmıyor olsak da yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. güç medya show and shame yani göster ve utandır şeklinde de çalışıyor. Zaten ahlaken bozulmanın olduğu ortamda, Savcılık ve Sayıştaylık gibi kurumlar çok çok etkisizken, daha da cüretkar şekilde çalmaya çırpmaya davetiye çıkarmayacak mı bu yasa?

(Gökhan Öztürk)