Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde yaklaşık 7 ay sonra yapılacak olan yerel seçimler için gerek muhtarlık gerekse belediye başkanlığına adaylık için çalışmalar hız kazanmış durumda.

Bize ulaşan bilgilere göre, Göçmenköy’ün sevilen siması Vijdan Pekri, Aralık 2026 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerde Göçmenköy bölgesinden bağımsız muhtar adayı olmaya hazırlanıyor.

Göçmenköy’de yıllardır faaliyet gösteren Beyaz Kurdele Organizasyon Şirketi’nin ve yine aynı bölgede bulunan Talat Mustafaoğulları Ltd’in direktörlüğünü yapan Vijdan Pekri, çevresi tarafından muhtar aday olması yönünde gelen istekleri geri çevirmedi ve aday olmaya karar verdi.

Çevresi tarafından sevilen bir kişiliğe sahip olan Vijdan Pekri, bölgede 20 yıldır muhtarlık görevini yürüten Ayşe Başaranel’i örnek aldığını söyledi.

“İdolüm Ayşe Başaranel’dir” diyen Vijdan Pekri, bölgede sadece imza atmak için değil halkın sorunlarıyla birebir ilgilenip bu sorunlara çözüm bulmak için aday olmaya karar verdiğini ifade etti.